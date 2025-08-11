Fiolas’ın en yeni koleksiyonu Hena Matcha Serisi, yazın tazeleyici favorisi olduğu gibi bu sonbaharda da bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.



Çantalarda yerini alan seri, matcha severlerin yeni gözdesi olarak öne çıkıyor.



Parfüm, vücut ve saç misti, bakım yağı ve peelingden oluşan bu seri; duyulara hitap eden bütünsel bir deneyim sunuyor. Hena Matcha, doğadan ilham alan yapısıyla sadece bir güzellik rutini değil, aynı zamanda zihinsel bir arınma ve yavaşlama çağrısı niteliği taşıyor. Minimal tasarımı, etkileyici koku profili ve doğayla kurduğu bağ sayesinde, doğanın sakinliğini günlük yaşama taşıyor.

Kokularla İçsel Bir Yolculuk

Hena Matcha’nın koku yolculuğu, ferah portakal kabuğu ve yeşil bitkilerin canlı tonlarıyla başlıyor; ilk anda ferahlık hissi veren bu açılış, adeta doğanın uyanışını hatırlatıyor. Orta notalarda devreye giren matcha özü, kokunun merkezine yumuşak ama derin bir denge katıyor; topraksı yapısıyla meditatif bir dinginlik sağlıyor.

Son dokunuşta ise sedir ağacı, misk ve vetiver yer alıyor; bu sıcak ve doğal notalar, kokunun tenle bütünleşmesini sağlayarak uzun süre kalıcı, zarif bir imza bırakıyor.

Doğadan İlham Alan Bir Ritüel

Fiolas, Hena Matcha koleksiyonu ile yalnızca bir güzellik deneyimi değil; aynı zamanda bir yaşam felsefesi sunuyor. İçeriğinde doğallığı merkeze alan bu koleksiyon, kullanıcıyı kendi ritmini bulmaya davet ediyor.

Fiolas’ın Hena Matcha koleksiyonunu daha yakından keşfetmek için Mandarin Oriental Bosphorus, Mandarin Oriental, Bodrum, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark’taki Fiolas mağazalarını ziyaret edebilir veya detaylı bilgiye fiolas.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

