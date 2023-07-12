Bafetimbi Gomis ile Aleyna Tilki bir araya geldi

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve kendisiyle özdeşleşen Sen Olsan Bari şarkısını seslendiren şarkıcı Aleyna Tilki ile karşılaştı.



Tilki ile karelerini Instagram'dan paylaşan Gomis, "Seni yeniden görmek ne güzel bir sürpriz! Seni ne zaman duysam veya görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ımı hatırlatıyorsun! Teşekkür ederim ve en yakın zaman da konserinde görüşmek üzere.. Sevgiler!" dedi.

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