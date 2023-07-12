  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bafetimbi Gomis ile Aleyna Tilki bir araya geldi

Bafetimbi Gomis ile Aleyna Tilki bir araya geldi. İşte haberin detayları...

Bafetimbi Gomis ile Aleyna Tilki bir araya geldi

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve kendisiyle özdeşleşen Sen Olsan Bari şarkısını seslendiren şarkıcı Aleyna Tilki ile karşılaştı.

Bafetimbi Gomis ile Aleyna Tilki bir araya geldi
Tilki ile karelerini Instagram'dan paylaşan Gomis, "Seni yeniden görmek ne güzel bir sürpriz! Seni ne zaman duysam veya görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ımı hatırlatıyorsun! Teşekkür ederim ve en yakın zaman da konserinde görüşmek üzere.. Sevgiler!" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ailece şarkıcı oldular
  Magazin

Ailece şarkıcı oldular

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  
  Magazin

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  

Aleyna Tilki'ye esnaftan tepki
  Magazin

Aleyna Tilki'ye esnaftan tepki

Aleyna Tilki'den konuşulacak itiraf: Savaşmak durumunda kaldım
  Magazin

Aleyna Tilki'den konuşulacak itiraf: Savaşmak durumunda kaldım

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu
  Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı
  Magazin

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı