Aziz Kiraz’dan Of

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Aziz Kiraz, yeni single çalışması “OF” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.



O Ses Türkiye’de sergilediği güçlü performansı ve kendine özgü ses rengiyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Aziz Kiraz, yeni şarkısı “OF” ile müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.



Söz, müzik ve aranjesi Ceyz imzası taşıyan “OF”, sonbaharın ruhuna eşlik eden ayrılık melankolisini modern ve güçlü bir prodüksiyonla buluşturuyor.



Aziz Kiraz’ın etkileyici ve duygusu yüksek yorumuyla derinlik kazanan şarkı, trap beat’lerin dinamizmini arabesk-popun güçlü duygusuyla bir araya getiriyor. Geçmişin arabesk ruhunu yeni nesil sound’larla harmanlayan “OF”, hem duygusal hem de ritmik yapısıyla ilk dinleyişte dikkat çekiyor.



AYRILIĞIN TEK KELİMELİK İSYANI: OF

Aşkın ardından kalan kırgınlık, özlem ve söylenemeyenlerin tek bir kelimede karşılık bulduğu “OF”, özellikle ayrılık acısını yaşamış dinleyicilerin kendilerinden bir parça bulabileceği bir hikâye anlatıyor.



Aziz Kiraz ise güçlü vokaliyle şarkının duygusunu yalnızca anlatmakla kalmıyor; dinleyiciye adeta yaşatıyor.



Yeni döneminde müzikal kimliğini daha belirgin bir çizgide ortaya koymaya hazırlanan Aziz Kiraz, “OF” ile arabesk-pop ve modern şehir sound’unu kendi yorumunda buluşturuyor.



“OF”, 25 Eylül itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.