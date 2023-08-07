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Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım. İşte detaylar...

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım

Ceylan Ertem’in ilk iki sezonunda birçok isimle düetler ve sohbetler gerçekleştirdiği programı Duyuyor musun’un 3. sezonu sürpriz konuklarla devam ediyor.

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım
Ertem'in bu haftaki konuğu, 'duymayı en sevdiğim seslerden birisin çocukluğumun gizli kahramanlarındansın' diyerek anons ettiği Ayşegül Aldinç oldu. Keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili aynı zamanda Ayşegül Aldinç'in sevilen şarkılarından 'Yeniler'i ve sanatçının Mabel Matiz imzalı şarkısı 'Bir Tek Gördüğüm'ü beraber seslendirdi.

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım

Programdan bazı satır başları:

Ceylan Ertem'in, 'Jetonla telefon eden nesillerden, kaset, cd, plaklardan geldiğimiz bu dijital çağ ile aran nasıl?' sorusuna Aldinç; "ayak uyduruyorum galiba ama müzikte biraz daha gelenekselciyim 90'ların temsilcilerindenim gençlerin nostaljisi 90'lar ama benim nostaljim 70'ler dolayısıyla onlardan rol modellerim vardı. Ajda Pekkan özellikle. Hala da kaç nesli sürükleyen bir enerjisi var. Yeni bir şeyler üretmek için beklemedeyim. Pandeminin araya girmesi, bizi birçok şeyden yoksun kılması, sahneden uzaklaştırması arayı uzattı. Kendi şarkımı kendi yapan biri olmak isterdim. 90lardan bir sürü platonik aşk yaşıyordum o zaman yazıyordum sonra ne oldu bilmiyorum o musluk kapandı" diyerek yanıtladı.

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım
KAÇIRDIĞIM ŞARKILARDAN BİR ALBÜM YAPMAK İSTİYORUM

Mabel beni severmiş ben de ilk çıktığında yaptıklarını beğenmiştim bizi Yavuz Hakan Tok biraraya getirdi buluştuk çok mutluluk duydum tanıştığıma. Bilmeden bir dönem komşu olmuştuk geldi 2 şarkı dinletti Biri; 'Gel', diğer, 'Bir Tek Gördüğüm'dü. Ben onu beğendim. Keşke ikisini de alsaydım 'Gel' aldı başını yürüdü:) Ben hangi şarkının yürüyeceğini pop sektöründe anlamayan tek kişiyim sanırım. Kaçırdığım şarkılardan bir albüm yapmak istiyorum. Bunlar biri de Sezen Aksu'nun Keskin Bıçak'tır.

Ayşegül Aldinç'ten konuşulacak itiraf: Anlamayan tek kişiyim sanırım

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