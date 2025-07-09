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Ayça Varlıer'den bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer'den bikinili pozlar. İşte detaylar...

Ayça Varlıer'den bikinili pozlar

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

 Ayça Varlıer'den bikinili pozlar


Güzelliği ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Varlıer, sosyal medyada paylaştığı havuz başı pozlarıyla yine gündem oldu.

 

Ayça Varlıer'den bikinili pozlar
Yaz güneşinin keyfini çıkaran ünlü isim, fit görünümü ve tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Cesur ve şık bikinisiyle objektiflere poz veren Varlıer’in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri tarafından "güzelliğinle büyülüyorsun" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

 Ayça Varlıer'den bikinili pozlar

Tatil boyunca doğayla iç içe zaman geçiren ve bol bol dinlenerek enerji toplayan Ayça Varlıer’in, önümüzdeki dönem yeni projeler için enerji depoluyor.

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