Avon’un sevilen Far Away serisi yenilendi

Avon’un Güzelliğin Geleceği Araştırma Raporu’na göre, kadınların dörtte biri parfüm tercih ederken güzel bir şişe ve ambalajdan etkileniyor. Avon da en sevilen parfüm serilerinden olan Far Away’i şişe tasarımlarını şık ve modern bir şekilde yenileyerek, geri dönüştürülebilir ve yeniden doldurulabilir şekilde kullanıcılarının deneyimine sunuyor.

Far Away ailesinin yeni üyesiyle tanışın: Far Away Shine

Türkiye’nin 1 Numaralı Parfüm Markası Avon’un en yeni kokusu Far Away Shine, kalbinde İsfahan Gülü ile tasarlandı. İsfahan gülünün ve çiçeklerin olağanüstü notaları, pembe biberin sıcaklığı, altın misklerin cazibesinin uyumu ile Far Away Shine, gittiği her yerde parlamak isteyen kadınların favorisi olacak. Tüm parfümlerini özenle formüle eden Avon, zarif ve modern tasarım anlayışını sürdürerek kadınların her anında özel hissetmelerini sağlayacak.

Yeni tasarım şişeler koleksiyon parçasına dönüşüyor

Avon’un yenilenen parfüm serisi Far Away; geri dönüştürülebilir ve yeniden doldurulabilir ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Yeni tasarım şişeler; şık ve modern görünüşüyle adeta bir koleksiyon parçasına dönüşüyor. Çiçeksi notalarıyla her şişede vanilya ve yasemin çiçeğinin zamansızlığını keşfettiren Far Away Orijinal ve taze portakal çiçeği ve etkileyici karamel notalarıyla Far Away Rebel de serinin en sevilen ürünleri arasında dikkat çekiyor. Serinin diğer ürünlerinden Far Away Beyond The Moon ay ışığında açan belle de nuit çiçeği ve sandal ağacı notalarıyla romantik bir deneyim vadederken, Far Away Glamour frenk üzümü tomurcuğu, ışıltılı portakal çiçeği ve güzel siyah miskin unutulmaz notalarıyla büyülüyor.

