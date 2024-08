Avon’un sevilen Far Away Serisi yenilendi

Avon’un Güzelliğin Geleceği Araştırma Raporu’na* göre, kadınların dörtte biri parfüm tercih ederken güzel bir şişe ve ambalajdan etkileniyor. Avon da en sevilen parfüm serilerinden olan Far Away’i şişe tasarımlarını şık ve modern bir şekilde yenileyerek, geri dönüştürülebilir ve yeniden doldurulabilir şekilde kullanıcılarının deneyimine sunuyor.

Far Away ailesinin yeni üyesiyle tanışın: Far Away Shine

Türkiye’nin 1 Numaralı Parfüm Markası** Avon’un en yeni kokusu Far Away Shine, kalbinde İsfahan Gülü ile tasarlandı. İsfahan gülünün ve çiçeklerin olağanüstü notaları, pembe biberin sıcaklığı, altın misklerin cazibesinin uyumu ile Far Away Shine, gittiği her yerde parlamak isteyen kadınların favorisi olacak. Tüm parfümlerini özenle formüle eden Avon, zarif ve modern tasarım anlayışını sürdürerek kadınların her anında özel hissetmelerini sağlayacak.

Yeni tasarım şişeler koleksiyon parçasına dönüşüyor

Avon’un yenilenen parfüm serisi Far Away; geri dönüştürülebilir ve yeniden doldurulabilir ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Yeni tasarım şişeler; şık ve modern görünüşüyle adeta bir koleksiyon parçasına dönüşüyor. Çiçeksi notalarıyla her şişede vanilya ve yasemin çiçeğinin zamansızlığını keşfettiren Far Away Orijinal ve taze portakal çiçeği ve etkileyici karamel notalarıyla Far Away Rebel de serinin en sevilen ürünleri arasında dikkat çekiyor. Serinin diğer ürünlerinden Far Away Beyond The Moon ay ışığında açan belle de nuit çiçeği ve sandal ağacı notalarıyla romantik bir deneyim vadederken, Far Away Glamour frenk üzümü tomurcuğu, ışıltılı portakal çiçeği ve güzel siyah miskin unutulmaz notalarıyla büyülüyor.

“Ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz”

Avon Güzelliğin Geleceği Araştırmasına göre çeşitli parfüm kullanımının trend olduğunun* altını çizen Avon Türkiye Pazarlama Direktörü Başak Gündoğdu, “Kadınların yüzde 27’si kendine özgü bir kokuya sahip olmaktan hoşlandığını söylerken, kadınların yüzde 70’i ise ruh hallerine veya duruma göre birden fazla parfüm kullanmaktan hoşlanıyor.* Biz de beş farklı parfümden oluşan Far Away serisini yenileyerek kullanıcılarımıza yeni bir deneyim sunmak istedik. Üstelik, aileye yeni katılan beşinci ürünümüz Far Away Shine için de fazlasıyla heyecanlıyız. Far Away Shine, 2000 yılı aşkın süredir güzelliğin sembolü olarak kullanılan İsfahan gülü içeriği ve çiçeksi notalarıyla, kullanıcılarını büyülemeye hazır. Bu özel parfüm, bileşenleriyle kadınların duygusal bağ kurmalarını ve kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak. Avon olarak biz de her türlü talebe cevap vermek ve farklı zevklere hitap etmek adına, ürün portföyümüzü geliştirmeye ve kadınların her anında yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

*Avon tarafından yaptırılan araştırma, Censuswide tarafından yürütülmüştür. Çalışma, 15.03.2024 - 19.03.2024 tarihleri arasında Birleşik Krallık, İtalya, Polonya, Türkiye, Güney Afrika, Filipinler ve Romanya'daki 7.172 kadın (18+) ile yapılmıştır.

**Euromonitor International Limited; Beauty and personal Care 2023 edition, parfüm tanımlarına göre, ana marka (UBN), mense yerinden bağımsız, Türkiye’deki perakende ciro bazında, 2022 verisi.

