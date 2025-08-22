 Atiye’den ailece doğum günü sürprizi

Pop müziğin sevilen isimlerinden Atiye, eşi Erol Sebebci'nişn doğum gününü sımsıcak bir aile ortamında kutladı. Ünlü şarkıcı, kendi elleriyle hazırladığı pastayı eşi için süsledi ve o özel anı üç çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Kutlama sırasında çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Atiye, “İyi ki doğdun” notuyla herkesin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, sanatçının hayranları aileye mutlu yıllar diledi.

