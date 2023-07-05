  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Atakan Hoşgören sosyal medyanın gündeminde

Atakan Hoşgören, dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan “Dönence” dizisi ile sevenleriyle buluştu. İşte haberin detayları...

Atakan Hoşgören sosyal medyanın gündeminde

Son dönemin en yetenekli genç oyuncuları arasında yer alan Atakan Hoşgören, dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan “Dönence” dizisi ile sevenleriyle buluştu.

 Atakan Hoşgören sosyal medyanın gündeminde

Her Salı 20.00’da Kanal D’de yayınlanacak olan yeni sezon dizisi “Dönence”de “Miro” karakterine hayat veren Atakan Hoşgören, dizinin yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek
  Magazin

Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı
  Magazin

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

Dönence'nin afişi yayınlandı
  Magazin

Dönence'nin afişi yayınlandı

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar
  Magazin

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'dan Dönence pozları
  Magazin

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'dan Dönence pozları