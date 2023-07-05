 Atakan Hoşgören sosyal medyanın gündeminde

Son dönemin en yetenekli genç oyuncuları arasında yer alan Atakan Hoşgören, dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan “Dönence” dizisi ile sevenleriyle buluştu.

Her Salı 20.00’da Kanal D’de yayınlanacak olan yeni sezon dizisi “Dönence”de “Miro” karakterine hayat veren Atakan Hoşgören, dizinin yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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