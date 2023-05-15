 Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Sezona damgasını vurmaya hazırlanan Dönence hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok konuşulacak. Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın yer aldığı dizide Atakan Hoşgören ise Miro karakterine hayat verecek. Gece’nin sevgilisi Miro, ailesinin tek çocuğu, müzik tutkunu bir gençtir. Babasının güçlü otoritesi ile yetişmiş olsa da hayali Gece ile birlikte yaptıkları şarkıları hayata geçirmektir. Fakat Miro’nun hayatı Gece’nin peşinden geldiği Foça’da bambaşka bir hal alacaktır.

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

Dönence’nin yönetmen koltuğuna Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Dizinin kadrosunda ise Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.