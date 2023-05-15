  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Kanal D’nin, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği yeni dizisi Dönence’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Sezona damgasını vurmaya hazırlanan Dönence hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok konuşulacak. Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın yer aldığı dizide Atakan Hoşgören ise Miro karakterine hayat verecek. Gece’nin sevgilisi Miro, ailesinin tek çocuğu, müzik tutkunu bir gençtir. Babasının güçlü otoritesi ile yetişmiş olsa da hayali Gece ile birlikte yaptıkları şarkıları hayata geçirmektir. Fakat Miro’nun hayatı Gece’nin peşinden geldiği Foça’da bambaşka bir hal alacaktır.

 Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

 Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Dönence’nin yönetmen koltuğuna Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Dizinin kadrosunda ise Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

 Atakan Hoşgören Dönence’de Miro karakterine hayat verecek

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Caner Topçu'nun yeni projesi belli oldu
  Magazin

Caner Topçu'nun yeni projesi belli oldu

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un takipleşmesi hayranlarını heyecanlandırdı
  Magazin

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un takipleşmesi hayranlarını heyecanlandırdı

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu açıklaması
  Magazin

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu açıklaması

Aile dizisinden ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu
  Magazin

Aile dizisinden ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar
  Magazin

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar