Aslıhan Karalar'ın çocukluk hobisi işi oldu

'Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u, 'Alparslan Büyük Selçuklu'nun Luiza'sı Aslıhan Karalar, VOGUE Pakistan'ın kapağında yer aldı.



Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, hakkında bilinmeyen soruları yanıtladı. Karalar, "Oyunculuğa aşkınız nereden geliyor?" sorusuna, "Çocukluğumdan beri biliyordum. Çocukluğumdan beri film izleyip ve kitap okuyup onları analiz etmeyi severdim. İlkokuldan beri drama kulübündeyim. Şu an hobim işim ve hayatım oldu" yanıtını verdi. Oyuncu, "Drama dersi almaya seni kim keşfetti?" sorusuna, "Çok yönlü bir ailede yetiştim. Sanata ve spor, çocukluğumdan beri tutkum var. Lisanslı voleybol ve basketbol oynadım. 10 sene bale yaptım. Bir yandan buz pateni, dans eğitim ve uzun süre yağlı boya yaptım. Sekiz sene piyano çaldım. Bunları teşvik eden ailem oldu. Ailem hayatı dolu dolu yaşamayı öğretti" cevabını verdi.

OYUNCU OLMASAYDIM ATLET OLURDUM

Karalar, "Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna, "Muhtemelen atlet olurdum. Çünkü hızlı koşuyorum. Ankara'da yaşarken altyapıda koşu hazırlıklarına hazırlanıyorum" diye cevap verdi. Oyuncu, Bollywood filmi çekimlerinin sene sonuna alındığını söyleyerek, proje için Hindistan'a gidecek.

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