Aslı Hünel: Mutfak benim işim

Öztiryakiler firmasının bayi toplantısında sahne alan Aslı Hünel, sevilen şarkılarını firmanın davetlileri için seslendirdi.
Yemek yapmayı bir çeşit rehabilitasyon yöntemi olarak gördüğünü belirten Hünel "Mutfakta olmayı, yemek yapmayı, bulaşığı, hatta yemek arasında orada oturmayı bile seviyorum. Şimdi mutfağımın bir bölümü için endüstriyel mutfak siparişi verdim. Rahatlığını yaşamak için gün sayıyorum" diye konuştu.
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