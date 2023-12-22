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Aslı Hünel: Mutfak benim işim

Aslı Hünel, Antalya'da katıldığı bir bayi toplantısında "Hiç mütevazı olamayacağım. Mutfakta iyiyimdir. Büyük büyük tencereler, fritözler tam bana göre. Günlerce yemek yapabilirim" dedi. 

Aslı Hünel: Mutfak benim işim

Öztiryakiler firmasının bayi toplantısında sahne alan Aslı Hünel, sevilen şarkılarını firmanın davetlileri için seslendirdi.
 
Aslı Hünel: Mutfak benim işim
 
Yemek yapmayı bir çeşit rehabilitasyon yöntemi olarak gördüğünü belirten Hünel "Mutfakta olmayı, yemek yapmayı, bulaşığı, hatta yemek arasında orada oturmayı bile seviyorum. Şimdi mutfağımın bir bölümü için endüstriyel mutfak siparişi verdim. Rahatlığını yaşamak için gün sayıyorum" diye konuştu. 
 
 
 
 
 

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