Araştırmacı yazar Mustafa Akıllı'nın Bir İstanbul Fantazisi: Maymunkeş raflarda yerini aldı

Kendisini reddeden kadınlara attığı iftiralar ayyuka çıkan Molla Abdülkerim'in hezeyanları sinematografik bir eserde okuyanları, 1550'li yılların İstanbul'una götürüyor.



Osmanlı tarihinin gösterişli dönemlerine kara bir leke olarak düşen olayları, Araştırmacı Yazar Mustafa Akıllı zamanın diline uygun olarak kaleme aldı. Maymunkeş Bir Osmanlı Fantezisi, okuru Osmanlı dönemin İstanbul çarşılarında, daracık sokakları arasında gezintiye çıkarırken, çağının sosyolojisi hakkında da önemli bilgiler veriyor.



Eşrafın ileri gelenleri, mafyalaşmış tüccarlar, kaçakçılar, sarayla derin bağları sayesinde dünya ticaretine yön veren limanların çevresine çöreklenmiş mollalar ve III. Murat'ın gözde vaizlerinden Abdülkerim efendinin marifetleri, sayfaları bir sinema filminin canlı karesi haline getirmiş.



O GÜN NELER OLDU?

Cuma Namazında halkı galeyana getiren vaiz Abdülkerim'in akıl dışı çağrısının ardından Haliç çevresinde maymun eğiticileri ile satıcılarına ait dükkanlar taşlandı. Sahipleri öfkeli halk tarafından öldüresiye dayaktan geçirildi. Yakalanan maymunlar Karaköy ve çevresi başta olmak üzere İstanbul genelinde ağaçlara asılarak idam edildi. Hava kararırken İstanbul semalarını inleten maymun çığlıkları III. Murat'ın vaizi Abdülkerim Efendi'nin keyfini yerine getirirken halkın tepkisine neden oldu. Maymunlara atılan iftiranın izlerini süren yazar, dönemin İstanbul sokaklarında yankılanan acı dolu sesleri günümüze ulaştırmayı hedeflemiş. Cesur yazıları ve sözünü budaktan esirgemeyen üslubuyla bilinen Yazar Mustafa Akıllı, Maymunkeş romanıyla İstanbul Tarihi'nin karanlık bir dönemine ışık tutmaya çalışıyor. Telos Yayınları arasında yerini alan eseri tüm kitapçılarda bulabilirsiniz.

