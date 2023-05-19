Alişan ve Buse Varol'un üçüncü çocuğu mu oluyor? Çiftten açıklama geldi

Alişan, eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Akmerkez'deydi. Ev aldığına dair haberler çıkan Alişan, "Herkes gibiyiz, nasıl olalım. Haberleri yapan arkadaş, sevdiğim birisi. Herhalde boşluğuna gelmiş. Normalde bana sorulurdu böyle şeyler ama sormamış bu kez" dedi.



Geçtiğimiz yıllarda Alişan'ın "Buse setlerde öpüşemez. Öyle bir sahnede yer almasını istemem" cümlesini kurmuştu. Gazetecilerin Buse Varol'a "Setleri özlediniz mi?" sorusu üzerine Varol, "Her senenin başında ben istiyorum, hep bir yerlerden dönüyor. Bir kaç tane şehir dışı gelmişti ama çocuklar ile mümkün değil. Alişan bir şey demez. Ağzı var dili yok benim kocamın" diyerek güldü.

Alişan ise bu soru karşısında, "Benim eşim benimle evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim kuralım değil de onun zaten kendine göre kuralları var. O yüzden o da devam ediyor bu kuralları uygulamaya. Evli çoluklu çocuklu olarak tabii ki yani" diyerek güldü.

"ONLARA GÖRE HAVA HOŞ"

Yaz için ise tatil de yapacağını dile getiren çift, "Konserler olacak. Bu konserler için gittiğimiz yerlerde tatil de yapacağız. Ağustos genelde Çeşme'de geçiyor. Burak'ın okul arkadaşları oluyor. Bu sene de öyle olacaktır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda çocuk yapmak istediklerini dile getiren çifte sorulması üzerine Varol, oğlu Burak'a seslenerek "Oğlum ister misin kardeş?" diye sordu. Burak Tektaş'ın "Evet" yanıtıyla Varol, "Onlara göre hava hoş tabii" diyerek güldü.

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