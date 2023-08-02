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Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!

Aleyna Tilki ve arkadaşları Cihangir’deki bir otel odasında parti vermek istedi. Yüksek sesten dolayı uyarılan şarkıcı, gece sonunda oteli terk etmek zorunda kaldı.

Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Aleyna Tilki geçen akşam 6 kişilik arkadaş grubu ile Cihangir’deki Big Peace adlı otelde Parti verdi. Gece yarısı 2’de başlayan partinin yüksek sesinden dolayı çevredeki komşular rahatsız oldu. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, eğlenmeye devam etti.

Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!

Çevredekilerin mekan sahibine ulaşması sonucu ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi.

Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!

İddiaya göre Tilki, “Parasını verdim” dedi. Kısa bir tartışmanın ardından Aleyna Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.

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