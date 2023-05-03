 Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı

Bir süredir Amerika'da olan Aleyna Tilki, Mavi Tik'le ilgili sitem etti. Ünlü şarkıcı, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'un Mavi Tik'i ücretle vermesinden sonra alınan Mavi Tik'in bedelini ödediğini söyledi.



Tilki, ödeme yapmasına rağmen Mavi Tik'in gelmediğini söyledi. Şarkıcı, "Ödeme yapmama rağmen mavi tık gelmedi? Ne yapmam lazım?" dedi.

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