  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ücretini ödemesine rağmen Twitter'da Mavi Tik'i gelmeyince takipçilerine sordu. İşte detaylar...

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı

Bir süredir Amerika'da olan Aleyna Tilki, Mavi Tik'le ilgili sitem etti. Ünlü şarkıcı, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'un Mavi Tik'i ücretle vermesinden sonra alınan Mavi Tik'in bedelini ödediğini söyledi.

 Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı
Tilki, ödeme yapmasına rağmen Mavi Tik'in gelmediğini söyledi. Şarkıcı, "Ödeme yapmama rağmen mavi tık gelmedi? Ne yapmam lazım?" dedi.

Aleyna Tilki'nin Mavi Tik isyanı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki kendisine 'şeytan' diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi
  Magazin

Aleyna Tilki kendisine 'şeytan' diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi

Dört ay sonra sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin kombini gündem oldu
 

Dört ay sonra sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin kombini gündem oldu

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı
  Magazin

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamayan Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı

Aleyna Tilki Amerika'ya mı yerleşiyor?
  Magazin

Aleyna Tilki Amerika'ya mı yerleşiyor?

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha
  Magazin

Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha