Aleyna Tilki'den Olympos pozları  

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tatile çıktı.



Şarkıcı, Olympos'tan pozlar paylaştı.



Tilki, ağaca çıktığı anı da yayınladı.



Şarkıcı, binlerce beğeni aldı.

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