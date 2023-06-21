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Aleyna Tilki'den Olympos pozları  

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte detaylar...

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tatile çıktı.

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  
Şarkıcı, Olympos'tan pozlar paylaştı.

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  
Tilki, ağaca çıktığı anı da yayınladı.

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  
Şarkıcı, binlerce beğeni aldı.

Aleyna Tilki'den Olympos pozları  

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