 Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor

Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetmişti.

Bir yıl önce Özlem Akınözü'nü kaybeden oyuncu Akın Akınözü'den duygusal paylaşım geldi.

Geçmiş fotoğraflara baktığı anı paylaşan Akın Akınözü, "Bazı hatıralar kalır" dedi.

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