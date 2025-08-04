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Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor

Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor. İşte detaylar...

Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor

Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetmişti.

 Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor

Bir yıl önce Özlem Akınözü'nü kaybeden oyuncu Akın Akınözü'den duygusal paylaşım geldi.

 Akın Akınözü'nün anne özlemi dinmiyor

Geçmiş fotoğraflara baktığı anı paylaşan Akın Akınözü, "Bazı hatıralar kalır" dedi.

 

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