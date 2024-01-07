AK Parti seçim şarkısında Gaziantepli sanatçı detayı

AK Parti İstanbul il başkanlığının hazırladığı “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısını 1995 yılında Gaziantepli sanatçı Mustafa Uğur’un seslendirdiği ortaya çıktı.

Mustafa Uğur Gaziantep için emek vermiş, Gaziantepspor için şarkı bestelemis, Gaziantep sevdalısı bir sanatçı olarak dikkat çekiyor.

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