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Aile Dizisindeki Romantik Sahne Çok Konuşulacak

‘Aile’ dizisinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisi, seyircinin gönlünü fethetti. Partner olarak uyumlarıyla çok yakıştırılan çift yeni bölümdeki romantik sahneleriyle de çok konuşulacak.

Aile Dizisindeki Romantik Sahne Çok Konuşulacak

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümden itibaren seyircinin beğenisini kazanan ve reytinglerde de birinci sıraya yerleşen Ay Yapım’ın Show TV’de yayınlanan ‘Aile’ dizisinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisi, seyircinin gönlünü fethetti. Partner olarak uyumlarıyla çok yakıştırılan çift yeni bölümdeki romantik sahneleriyle de çok konuşulacak.

Aile Dizisindeki Romantik Sahne Çok Konuşulacak

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ dizisinin hikayesi çok dikkat çekerken Tatlıtuğ ve Sarıkaya’nın partner uyumu da övgüleri topluyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana hem oyunculuk performanslarıyla hem de partner uyumuyla çok konuşulan ikilinin yeni bölümdeki romantik sahnelerinden özel kareler yayınlandı.

Aile Dizisindeki Romantik Sahne Çok Konuşulacak

Salı akşamı Show TV’de 4.bölümüyle seyirciyle buluşacak dizinin dev oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya dışında Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

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