Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra tatile devam ediyor.

Oyuncunun yeni durağı Avusturya oldu.



Sosyal medyadan karelerini paylaşan Saraçoğlu, "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düştü.

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