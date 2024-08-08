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Afra Saraçoğlu: En büyük iyiliği yaptım

Afra Saraçoğlu'nun Avusturya tatili... İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu: En büyük iyiliği yaptım

Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra tatile devam ediyor.

 Afra Saraçoğlu: En büyük iyiliği yaptım

Oyuncunun yeni durağı Avusturya oldu.

Afra Saraçoğlu: En büyük iyiliği yaptım
Sosyal medyadan karelerini paylaşan Saraçoğlu, "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düştü.

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