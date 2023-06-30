  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Güzel sanatçı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. 3 Temmuz'da çıkacak yeni şarkısı 'Çapkınca'yı eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla hazırladığı kendisine hatırlatılan Simge, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" dedi.

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şu anda hayatında birinin olmadığını söyleyen Simge, "Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda "Bay bay" derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim." diyerek yanıtladı.

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

SEFO'YLA DÜET GELİYOR!

Sefo ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla alakalı konuşan Simge,"Bir işbirliğimiz var. Çok güzel bir düet çalışması yaptık. Haftaya kayıtları ve çekimleri yapılacak. Sefo'yu zaten çok seviyordum. İkimizin işbirliğinden çok heyecan duyuyorum." dedi. Simge, sevilen şarkıları ve danslarıyla misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşattı.

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada
  Magazin

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
  Magazin

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı
  Magazin

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı

Simge Sağın'ın fenomen şarkısı Aşkın Olayım bakın önce hangi şarkıcıya gitmiş?
  Magazin

Simge Sağın'ın fenomen şarkısı Aşkın Olayım bakın önce hangi şarkıcıya gitmiş?

Beşiktaşlı olan Simge Sağın'dan sürpriz Galatasaray kararı
  Magazin

Beşiktaşlı olan Simge Sağın'dan sürpriz Galatasaray kararı

Simge Sağın ile Doğukan Güngör arasında yeni bir aşk mı başlıyor?
  Magazin

Simge Sağın ile Doğukan Güngör arasında yeni bir aşk mı başlıyor?