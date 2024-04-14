Acun Ilıcalı dönüm noktasını açıkladı

Hülya Koçyiğit Her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, başarılı televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı’yı konuk etti.

Çok küçük yaşlardan itibaren üretken olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, “Çocuk yaşlarımdan itibaren çok üretkendim. Koşu yarışması düzenlerdim 5-6 arkadaş kendimize olimpiyat yapardık. Bunlar lisede de aynı şekilde devam etti. Gençlere hep derim ki uzun vadeli planlar yapmayın. Gençler ileride ne olacağını bilmezler. Hepimiz pilot olmayı istedik ama hiçbirimiz pilot olmadık. Üniversitedeki arkadaşlarımın hepsi mesleklerinden başka işler yapıyor.” dedi.

Kariyerinin önemli kırılma noktalarından bahseden Acun Ilıcalı, “Acun Firarda kariyerimin kırılma noktaları arasında en önemlilerinden biridir. Riske girmekten korkmam, saniye düşünmem ama arkası doludur. Büyük bir prodüksiyon yapmak riskti, riskler tuttu. En büyük risk de kanal almak oldu. Hatalarımı avantaja çevirdim. Ufak hatalarla büyük hatalardan döndüm. Maddi sebepler insanı mutsuzluğa götürebilir, ben hayatım boyunca hep mutlu olacağım yerde olmaya çalıştım. Uzun vadede iş yapmaktansa hep bir sonraki adımı düşündüm. Televizyon icat edildiğinden beri Yunanistan’daki en yüksek reytingi aldım. Bana hep ‘Acun Türk seyircisini çözdü’ dediler, ben Meksika halkını tanımıyorum ama orada da başarılı oldum.15 ülkeye girdik hala başarılıyız tesadüf olmadı diye düşünüyorum. Benim sevdiğim işi dünya seviyor. Televizyon ile biz evlere konuk olmak istiyoruz. Seçtiğim insanların da ekranı ısıttığını düşünüyorum” dedi.

Hülya Koçyiğit’in ‘Acun Ilıcalı’yı Acun Ilıcalı yapan şey ne’ sorusu üzerine başarılı televizyoncu şu yanıtı verdi: “Annem ve babam. Onlar çok farklı insanlardı. Onların ruhuma işledikleri kodlar beni buraya getirdi. Hep onlardan aldığım kodlarla devam ettim. Kızlarım benim hayatımdaki enerji kaynaklarım, jeneratör gibi düşünebilirsiniz.” dedi.

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