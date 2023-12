4-10 Aralık Burç Yorumları

HAFTAYI DETAYLARLA AÇIYORUZ

4 Aralık sabah saatlerine Ay’ın başak burcundaki seyahati ile başlıyoruz, ay başak burcundayken genel tema çalışmak, üretmek, ufak detaylarda kaybolmak, ayrıntılar ile boğuşmak şeklinde kendini gösterir. Çok üretken ve verimli bir hafta bizleri bekliyor.

Yine Ay’ın başak burcunda ve çift Merkür yönetiminde olması sahtekarlık, dolandırıcılık, araçlarda dikkatsizlik vs. haberlerini bize anlatır. Bu durumda bu hafta da genel tema olarak yine basın yolu ile bu tip haberler alabileceğimiz yönünde göstergeler çalışmaktadır.

Güneşin hafta boyunca yay burcunda seyahatine devam etmesi çeşitli basın yayın kuruluşları ile yakın temasta olacağımızı, yayınlanan haberleri yakından takip edeceğimizi de bize gösteriyor.

Yay burcundaki Mars ile boğa burcunda ve retro hareketine devam eden Jüpiter arasında 150 derecelik etki halen daha etkisini sürdürmekte olduğundan dolayı; uçak seyahatlerinde hava koşulları ile ilgili olarak aksamalar, bilet iptalleri vs. gibi durumların bu hafta etkili olabileceğini bize anlatmaktadır. Hatta beklenmedik, öngörülmeyen hava olayları ile de haftanın ilk günleri karşılaşabiliriz.

MERKÜR RETROYA HAZIRLANIYOR BU HAFTA ÖNEMLİ İLETİŞİM YAVAŞLAMAYA BAŞLIYOR

Hafta boyunca Merkür retro öncesi seyahatine oğlak burcunda devam edecek olup, hayatımızın düzenini, sistemini kurmak ile ilgili düşüncelerimizin yoğun olacağı ve zihinlerin daha konsantre çalıştığı bir haftayı bize göstermektedir.

Merkür; iletişim, konuşma, düşünme gezegeni olarak oğlak burcunda bize gelecek planları yapmak, uzun vadeli düşünmek, kalıcı iletişim ağları oluşturmak konusunda destek olacaktır.

TUTAMAYACAĞINIZ SÖZLER VERMEYİN!

Aynı zamanda Merkür ve retro Jüpiter arasında 120 derecelik açının gittikçe yaklaşması nedeniyle abartılı ve sistematik olarak sürekli benzer haberlere maruz kalma durumumuzda söz konusu olacaktır.

Bu hafta kişisel hayatımızda da Merkür ve Jüpiter 120 derecelik açısı nedeniyle abartılı konuşmamaya, abartılı sözler vermemeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar Merkür bir Satürn burcu olan oğlak burcunda yer alsa da Jüpiter ile teması yine de abartı temasını her anlamda dikkatli kullanmamız yönünde bizi uyarmaktadır.

DİDİŞME, DÜŞMANLIĞA DÖNEBİLİR!

Hafta başlangıcında Venüs terazi burcunda ve 29 derecede seyahatine devam ettiğinden dolayı; Özellikle 04 aralık günü tatlı rekabetlere evet diyoruz ama birbirimizi kırıcı, incitici rekabetlere dikkat etmeliyiz, ikili ve sosyal ilişkilerimizde diplomatik ve yapıcı dili kullanmaya özen göstermeliyiz.

04 Aralık 2023/Pazartesi

Haftaya Ay’ın iki buçuk günlük başak seyahati ile başlıyoruz. Haftanın ilk günlerinin genel temasının çalışmak, üretmek, konuşmak, pratik olmak, küçük küçük ayrıntılar ile uğraşmak, biraz dedikodu, bir parça eleştiri yapmak şeklinde haftanın startını vereceğimizi söyleyebilirim.

Ay’ın ilk açısı balık burcundaki Satürn ile gerçekleşecek olup; otorite figürleri ile karşı karşıya kalmamaya da dikkat etmeliyiz.

Pazartesi günü akşam 21:00 sularına kadar Venüs 29 derece terazi burcunda hareket ettiğinden dolayı; rekabetin bile adil olanı makbuldür diyerek kendimizi kontrol altında tutmaya çalışmalıyız.

Hem ay eleştirel bir burç olan başak burcunda, güneş ve mars abartıya müsait yay burcunda ve üzerine Venüs’ün anaretik derecede terazide yer alması, eleştirilerimizde, konuşmalarımızda ölçüyü kaçırmamız yönünde bir uyarıcı unsur olarak öne çıkıyor.

05 Aralık 2023/Salı

Venüs’ün akrep burcuna girdiği bir güne uyanıyoruz. Venüs akrep burcunda yabancı olduğu, alışık olmadığı bir enerjiye bürünür. Öncelikle Venüs akrep burcunda seyahatine bir ay süre ile devam edeceği için öncelikle estetik müdahaleler vs. konularda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatayım.

Venüs akrep zamanlarında; Venüsyen konularda aşırı efor sarf ederiz, ilişkiler konusunda gizlilik, para kazanmak için çaba sarf etmek, takıntılı/toksik ilişkiler geliştirmek, entrika içeren konulara çekilmek hatta maalesef ilişkilerde şiddet yaşamak gibi temalar ortaya çıkar.

Olumlu anlamda ise; iyi giden ilişkilerin daha derinlik kazanması, cinselliğin yoğun yaşanması gibi durumlar söz konusudur.

Akrep burcu genel temasında krizler olduğundan dolayı yatırımlarımız konusunda da ayrıca dikkat etmeliyiz.

Öğlen saatlerinde Ay’ın juno ile başak burcunda kavuşumu güneş ile uzaklaşmakta da olsa kare açısının etkilerini sürdürmesi nedeniyle partnerimiz, eşimiz, sevgilimiz ile iletişimimize dikkat etmemiz yönünde bizi uyarıyor. Salı günü fazla eleştiri aşık usandırabilir sözünü hatırlayalım.

06 Aralık 2023/Çarşamba

Çarşamba sabah saatlerinde başak burcunda yer alan ay ile balık burcundaki neptün arasında 180 derecelik karşıt açı aktive oluyor. Sabah erken kalkamamak, servis kaçırmak, uykuda kalmaya devam etmek istemek, güne uyuşuk başlamak durumunda kalabilirsiniz, kendinizi suçlamayın gökyüzünde ay Neptün karşıtlığı yaşanıyor tüm bunları yaşamanız çok normaldir.

Evden çıkarken tüm suları kapattığınızdan emin olmaya çalışın çünkü bu açı sular ve sıvılar ile ilgilidir. Su basmalarına vs. dikkat etmek gerekir.

Akrep burcunda seyahatine devam eden Venüs ve balık burcunda yer alan Satürn arasında 120 derecelik tam exact açı gerçekleşecek olup, bugün başlayan ilişkilerin uzun süreli ve tutkulu olacağını söyleyebilirim.

Ticari konularda ise; gizli anlaşmalar, sözleşmeler vs. için de oldukça uygun bir gün olarak dikkat çekiyor.

07 Aralık 2023/Perşembe

Güne ay’ın 2,5 günlük terazi seyahati ile başlıyoruz. Günün ilk saatlerinde ikili ilişkilerde birbirimize kibarca günaydın diyeceğimiz, çevremizle diplomatik ve olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışacağımız bir gün başlangıcı bizleri bekliyor. (her ne kadar ay ve Merkür sabah erken saatlerinde kare açısı bulunsa da bu açı sabah 08.00 sularında Ay’ın Merkür’den uzaklaşmaya başlamasıyla birlikte etkisini azaltacaktır)

Akşam saatlerinde terazi burcunda yer alan ay ve yay burcundaki güneş arasında 60 derecelik yaklaşan bir açı bulunması nedeniyle, bu sırada Merkür ve Jüpiter arasındaki 120 derecelik olumlu açıda oldukça yaklaşmakta olup; akşam saatleri hava koşulları iyi olduğu takdirde arkadaşlarla birlikte dışarı da vakit geçirmek, sosyalleşmek için oldukça uygun ve verimli olacaktır.

08 Aralık 2023/Cuma

Ay terazi burcunda güneş ile uzaklaşan bir açıda olsa da hala açının etkisi devam etmekte, ikili ilişkilerde iyi bir enerjinin olduğu gün başlangıcına sahibiz.

Yine Merkür ve Jüpiter arasındaki 120 derecelik açının etkisini görmeye devam ediyoruz.

İş ile ilgili abartılı sözler vermemeye dikkat edin, sizin sınırlarınızı ve potansiyelinizi zorlayacak bir işe girişmeyin Merkür oğlak burcunda ama Jüpiter retro herhangi bir söz verir ve yapmak durumunda kalırsanız tekrara düşmek zorunda kalabilirsiniz. Abartıdan her anlamda kaçınmalıyız.

Güneş ve chiron arasında 120 derecelik olumlu açı mevcut özgüven problemlerimiz var ise onların üzerinden gelmek için oldukça uygun bu noktada kendimizi şifalandırmak adına bir parça sınırlarımızı zorlayabiliriz.

09 Aralık 2023/Cumartesi

Güne ay’ın akrep burcu seyahati ile başlıyoruz. Aynı zamanda ay yeni ay öncesi olan balzamik fazda seyahatini de sürdürüyor.

Akrep burcu gizlilik, balzamik faz gizlilik temalarını içermektedir. Ay akrep burcunda şüpheci olabiliyor, Venüs’te zaten akrep burcunda yer aldığından dolayı şüphelerimizin, belki takıntılarımızın artacağı bir gün olabilir.

Gün içerisinde ay ve Jüpiter arasında gerçekleşecek olan karşıt açı ve bu sırada da Venüs’ün de Jüpiter ile karşıt açıya yaklaşması nedeniyle duyguları abartabileceğimiz durumlarda yaşayabiliriz, duygusal krizlerimiz kontrolden çıkabilir. Venüs ile Jüpiter yaklaşan karşıt açısı harcamalara dikkat edilmesi yönünde de uyarıcı olarak alınabilinir.

10 Aralık 2023/Pazar

Pazar günü maalesef Merkür 6 günlük durak pozisyonuna başlıyor ve ardından da retro sürecine giriş yapacaktır.

Merkür durak pozisyonunda iken; adeta basiretin bağlanması, ilerleyememek, birçok konuda takıntılı kalmak şeklinde çalışabilir. Merkür her türlü aktarımı da ifade ettiğinden dolayı araç kullanımlarında vs. dikkatli olmakta yarar var. Aracınızda öngöremediğiniz bir arıza vs. söz konusu olabilir.

Merkür durak pozisyonda ve Venüs ile Jüpiter arasındaki karşıt açı etikliğini sürdürmekte olduğundan dolayı bir akıl tutulması yaşayıp kontrolsüz alışveriş yapmak, gereksiz para harcamak durumları söz konusu olabilir. Bu nedenle bu tarz iradi konularda dikkatli olmakta yarar var.

YÜKSELEN KOÇ

Bu hafta başkalarının etkisinde kalarak hareket edebilirsiniz. Kredi, banka, sigorta işlemleriniz olabilir. Haftanın başında harcamalarınızı dengeye getirmekte zorlanabilirsiniz. Abartılı bir iletişim tarzınız olabilir. Kariyeriniz konusunda destekli etkiler alıyorsunuz. Merkür oğlak burcunda 10 aralıkta durak pozisyonuna geçmeden önemli görüşmelerinizi, anlaşmalarınızı bu hafta tamamlamanız yararınıza olur. İlişkilerde güç gösterisine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili gündemleriniz olabilir.

YÜKSELEN BOĞA

Ortaklıklarla ilgili mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Aldanmalara dikkat etmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Sorumluklarınız baskı yaratabilir. Merkür durak pozisyonuna girmeden önce varsa yurtdışı ile ilgili işleriniz, vize, pasaport vb, akademik kariyerle ilgili konular tamamlamalısınız. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ailenizin yakın çevrenizin desteğini görebileceğiniz bir hafta. Çocukları olanlar eğitim hayatları ile ilgili gündemlerde anlaşmalar yapabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER

Kariyerinizde yükseleceğiniz, bazılarınızın da yeni iş bulabileceği ya da ortaklıklar kurabileceği bir hafta olabilir. Ailenizden, yakın çevrenizden kadınlarla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. İletişim diliniz fazla kırıcı olabilir. Kontrol edemediğiniz durumlar yaşamamak adına ani kararlar vermekten kaçınmalısınız. Merkür durağan pozisyona geçmeden önce önemli görüşmelerinizi halletmelisiniz. Kimileriniz ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıyabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Kazançlarınız arttığı bir hafta olabilir. Ama yine finansal bakımdan risk almamak faydanıza olur. Bazı beklediğiniz durumlar netleşebilir. Sosyal medyada iletişim kazalarına açık bir haftada olabilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir. İlişkilerinizde fazla baskıcı tavırlar sergileyebilirsiniz. Anılarınız gündeme gelebilir. Merkür durağan pozisyona geçmeden iletişim sorunları yaşadığınız kişiler varsa çözmeye çalışmanız yararınıza olur.

YÜKSELEN ASLAN

Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Diğer yandan hafta ortasına doğru beklenmedik paralar gelebilir. Bazılarınızın taşınma gündemleri olabilir kimileriniz ev içinde değişiklikler yapabilirler. Gelecek planlarınızı düzenlediğiniz bir hafta olabilir. Ailenizden destek görebilirsiniz. Merkür durağan pozisyonuna geçtiğinde zihinsel olarak zorlanabilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK

Bu haftaya enerjiniz yüksek, hareketli başlayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde yer alabilir. Finansal anlamda desteklenebilirsiniz. Yakın çevrenizde iletişimde problemler yaşayabilirsiniz. Evli olanlar eşinizin desteğini alabilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Kısa seyahat gündemleriniz olabilir. Merkür durağan pozisyona geçmeden ilişkilerinizdeki sorunları çözmek yararınıza olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Kariyerinizle ilgili sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızda dengeli olmalısınız. Diğer yandan ödemelerinizde fırsatlar yakalayabilirsiniz. Beklemediğiniz para gündemleriniz olabilir. İletişim dilinize dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Merkür durağan konumuna geçmeden halletmeniz gereken süreçleri tamamlamalısınız. Gribal enfeksiyonlara açık bir hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN AKREP

İlgi çekici olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Venüs Akrep burcuna geçişiyle kimileriniz yeni bir aşka yelken açabilir kimileriniz ilişkilerinizde ciddi kararlar almak isteyebilir. Diğer yandan ilişkilerinizde baskıcı ve kıskanç tavırlarınız oldukça fazla olabilir. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz. Eşinizin kaynaklarında artış olabilir. Merkür durağan konumuna geçmeden varsa elektronik aletler, araç alımı gibi gündemleriniz halletmeniz faydanıza olur.

YÜKSELEN YAY

Yurtdışı, akademik konularla ilgili fırsatlar yakalayabileceğiniz bir haftadasınız. Yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ani seyahat planları yapabilirsiniz. Çevrenizde dedikodulara maruz kaldığınız bir hafta olabilir. Otorite figürleri ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından sonra kendinizi izole etmek isteyebilir ruhen ve bedenen dinlenmek isteyebilirsiniz. Merkür durağan pozisyona geçmeden önemli görüşmelerinizi halletmeniz faydanıza olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Eğitim, akademik konular, yurtdışı işleri, hukuksal konularla ile ilgili gündemleriniz olabilir. Geçmişten gelen planlarınızla, gelecek planlarınızı düzenleyebilirsiniz. Organizasyonlarda, gruplarda yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Ailenizin desteğini alabilirsiniz. Merkür durağan pozisyonuna geçmeden halletmeniz gereken konuları çözümlemelisiniz.

YÜKSELEN KOVA

Ortaklı gündemlerinizin olacağı, kadın figürlerden desteklenebileceğiniz bir hafta olabilir. Ödemeler, krediler, vergiler, miras, eşin kaynakları gündeminizde yer alabilir. Kariyer hayatınızda terfi alabilir, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kimileriniz iş başvurularında bulunabilir. Uzak seyahatlere çıkabilirsiniz. Kimileriniz kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere katılabilirsiniz. Merkür durağan pozisyona geçmeden önce planlarınızı, anlaşmalarınızı yapmanız faydanıza olabilir.

YÜKSELEN BALIK

Sevdiklerinize karşı fazla korumacı olabileceğiniz bir hafta olabilir. Hedefleriniz için atacağınız adımlardan pozitif sonuçlar alabilirsiniz. İş sorumluluklarınız artabilir. Evrak, başvuru işlemleri için olumlu bir haftadasınız. Eğitim konusunda başarılı olabilirsiniz. Yeme içme, konfor konularını biraz abartabilirsiniz. Merkür durağan pozisyona geçmeden evrak, sözleşme işlerimlerini halletmeniz faydanıza olabilir.

