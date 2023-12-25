Ünlü astrolog Zeynep Özge Kuzu'dan yıllık burç yorumları

Herkese Merhabalar yılın son haftasına giriş yaptık bu haftayı da astrolojik olarak açıklayıp hemen arkasından 2024 Yılında Yükselen Burcunuza göre hazırlanmış yıllık analizlerinizi okumayı, kaydetmeyi unutmayalım.

Öncelikle yılın son haftası olması nedeniyle umarım yılın kapanışını mutlu bir şekilde gerçekleştirip, yepyeni ve taze bir enerji ile 2024 yılına giriş yaparsınız. Önceliğin sağlık, mutluluk, sevgi ve ekonomik özgürlük olduğu mutlu bir yıl diliyorum.

Bu haftanın en önemli olaylarından biri 27 Aralık 2023 tarihinde yengeç burcunda 4 derecede gerçekleşecek olan dolunay olarak dikkat çekmektedir. Yengeç burcunda gerçekleşen dolunayların genel etkisi; aile, yaşadığınız ülke ile ilgili bazı bilgilerin/sorunların ortaya çıkması ve dolunayın etkisi ile açığa çıkan, yüzleşmek zorunda kaldığımız durumlar ile karşı karşıya kalmak ve bu sorunlar ile ilgili çözüm üretmektir.

Kişisel bazda yengeç dolunaylarının etkisi ise bilinçaltına ittiğimiz konuların, travmatik durumların yüzeye çıkmak durumunda kalması, geçmişte kalmış konuların gündeme gelmesi ve konulara çözüm üretmek, şifalandırmak durumunda kalmamız ile ilgilidir.

Merkür retrosunun halen devam ettiğini, retro hareketini yay burcunda sürdürdüğünü, mars ile kavuşuma ilerlemekte olduğunu görmekteyiz.

25 Aralık/Pazartesi

Ay ikizler burcunda seyahatine devam ettiğinden dolayı haftaya iletişim kurma, sosyalleşme ihtiyacı ile başlıyoruz.

Yay burcunda seyahatine devam eden marsın ay düğümleri ile olumlu açıları dikkat çekmekte olup enerjimizi yeni girişimler, yeni deneyimlere aktarabileceğimizi, yeni yıla dair yeni planlar yapacağımızı bu güzel ve yapıcı açı bize anlatmaktadır.

Venüs ile neptün arasındaki olumlu açı ise yaratıcı bir haftaya başladığımızı bize anlatmaktadır. Venüsün akrep burcundaki hareketi nedeniyle de bu açı haftanın tutkulu aşklara açık olduğunu, aşkta yaratıcı olabileceğimizi, hatta yeni yıl arifesinde sevgilinize yaratıcı hediyeler alabileceğinizi de göstermektedir.

26 Aralık/Salı

Sabah saatlerinde ay ve merkür arasında karşıt açı olması nedeniyle çok hafızanıza güvenmeyin, iş yerinde maillerinizi atarken aceleci davranmayın kafa karışıklığına sebep olabilecek bir açı olması nedeniyle bilgi aktarımı konusunda vs. teyide ihtiyaç duyabiliriz, öğlen saatlerine kadar atılan maillere, gönderilen mesajlara, yapılan konuşmalara bir parça dikkat etmekte yarar var.

Günün kalan kısmında ay boşlukta hareket edeceğinden dolayı enerjimizde bir parça düşme, ara ara dinlenme ihtiyacı duyabiliriz. Yeni bir işe, projeye başlamamaya özen gösterebilirsiniz.

27 Aralık/Çarşamba

Sabah 03:34 saatlerinde (bizler uykudayken) yengeç burcunun 4 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek olup, Yengeç burcunda gerçekleşen dolunayların genel etkisi; aile, yaşadığınız ülke ile ilgili bazı bilgilerin/sorunların ortaya çıkması ve dolunayın etkisi ile açığa çıkan, yüzleşmek zorunda kaldığımız durumlar ile karşı karşıya kalmak ve bu sorunlar ile ilgili çözüm üretmektir.

Kişisel bazda yengeç dolunaylarının etkisi ise bilinçaltına ittiğimiz konuların, travmatik durumların yüzeye çıkmak durumunda kalması, geçmişte kalmış konuların gündeme gelmesi ve konulara çözüm üretmek, şifalandırmak durumunda kalmamız ile ilgilidir.

Bu dolunay sırasında ay ve jüpiter arasında sekstil açı olması nedeniyle duygusal anlamda coşkulu durumlar yaşayabiliriz, jüpiterin boğa burcunda olması nedeniyle önümüzdeki yıl ile ilgili ekonomik planlamalar da yapabiliriz. Tavsiyem eski olayları gün yüzüne çıkartıp, köpürtmemenizde yarar var. jüpiterin büyüten etkisi nedeniyle geçmişte yaşanılan konuları odak haline getirebilmemiz olabilir bu nedenle kontrollü duygu durum değişimleri yaşamanız yönünde olacaktır.

28 Aralık/Perşembe

Retro merkürün yay burcunda seyahat eden mars ile kavuşumu gerçekleşecek olup normal koşullarda zihinsel hızımızı arttıran bir kavuşumdur ancak merkürün retro olması nedeniyle geçmişte verilmiş sözlerden dolayı tartışmalar, ufak olayların büyütülmesi, tartışmalara neden olması sözkonusu olabilir.

Ancak geçmişte başladığınız yarım bıraktığınız bir işiniz vs. var ise yarım kalan işinizi tamamlamak için mars merküre enerji verecektir. Trafikte ise kurallara uymaya özen göstermeliyiz.

Güneş ve jüpiter arasında olumlu açı mevcut olup, kendimize güvendiğimiz, enerjimizin yüksek olduğu, zaman zaman egomuzun arttığı bir gün olabilir.

29 Aralık/Cuma

Ay aslan burcunda seyahatine başlıyor, daha neşeli, eğlenceli, mutlu hissedeceğimiz, kendimize güvenimizin olduğu, daha sıcak ve samimi ilişkiler geliştireceğimiz bir gün başlangıcı yaşıyoruz.

Venüs ve plüto arasında sekstil açı gerçekleşecek olup, tutkulu ve güçlü aşklar, libido artışları, belki ufak çaplı kıskançlıklar vs. yaşanabilinir.

Gece geç saatlerde venüs ise yay burcuna geçiş yapıyor.

30 Aralık/Cumartesi

Venüs artık yay burcunda bir aylık seyahatini gerçekleştirmeye başladı. Astrolojiyi tekrar sevmeye başladığımız günler. İlişkilerde daha özgür takılmak istediğiniz partner ile açık havada daha fazla bulunacağınız. Venüs akrep seyahatinin o baskıcı tutumunun geri de kaldı zamanlardayız. Yurtdışı seyahatleri planlamak için oldukça uygun zamanlar, hatta farklı kültürlerin restaurantlarında yemek, tadımlar yapmak size cazip gelebilir.

Ay aslan burcunda seyahatine devam ediyor, keyifler gayet yerinde, kendimizi daha mutlu, bağımsız, eğlenceye odaklanmış olarak hissediyoruz.

Ay ve chiron arasında 120 derecelik güzel bir açı mevcut duygusal yaralarımızı şifalandırmak için oldukça uygun bir gün, duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin, neşeye ve coşkuya açık olun.

Güzel haber merkür retro bitimine yaklaşıyor ve durağan pozisyonda hareketini sürdürmeye başlıyor.

31 Aralık/Pazar

Yılın son günü

Ay ve mars arasındaki olumlu açı ile güne başlıyoruz, enerjinizin yüksek olduğu, harekete geçmek için beklemediğiniz, motivasyonunuzu duygularınızdan aldığınız, bir parça kendinizi şımarttığınız, bağışıklık sisteminizin de güçlü olduğu bir gün.

Öğleden sonra ay başak burcuna geçiş yapacak olup, yeni yılı ay başak enerjisi ile karşılayacağız, öğleden sonraki saatlerde yeni yıl hazırlıkları için telaşınızın arttığı, yoğun bir tempoya girileceği görülmektedir. Ay başak burcunda çalışkandır, üretkendir, yeni yıl sofrasına pek çok özel special hazırlıklar yapacağınızın işaretidir.

Mutlu yıllar diliyorum.

2024 YILI BURÇ YORUMLARI

YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Yükselen Koçlar bu yıla yenilikler yaparak, ruhunuzu şifalandırmak isteyerek giriyorsunuz.

Ocak’ın ilk haftası Oğlak Yeniayı ile kariyeriniz ve toplumsal statünüz ön planda olabilir. Bazılarınız iş değişikliğine gidebilir. Bazılarınız üst pozisyonlara geçebilir. İşyerlerinizde yeni düzenlemeler yapılabilir. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Maaşlarınızda iyileştirmeler yapılabilir. Yine bu süreçte evli olanlar bebek haberi alabilirler.

Ocak’ın son haftası Aslan Dolunayı’nın etkisi ile birlikte söylediklerinize dikkat. Belki çok çalışmaktan ikili ilişkilerinize zaman ayıramayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili derneklerde yardım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Sosyal çevrenizde, arkadaş gruplarında değişimler yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sizlere destek veriyor özgüveninizi artırmak mutlu zamanlar geçirmeniz için.

Şubatın ilk haftası Kova Yeniayının etkisi ile çaba gösterirseniz, harekete geçebilirseniz hayallerinizi başarılı şekilde çalışmalar yaparak ortaya koyabilirsiniz. Kimileriniz iş ortamlarından birileri ile kalıcı ilişkilere başlayabilir. Sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde, fikirsel ve iletişimsel olarak size dönüşüm verecek değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yurtdışına çıkacak olanlar pasaport ve vize işlemlerinde evraklarınızın kontrolünü iyi yapmalısınız.

Şubatın son haftası Başak Dolunayı ile ilişkilerinizde kendinizi ifade ederken çok konuşmadığınızdan emin olun???? Günlük hayatınızda son derece hızlı ve pratik bir dönem olabilir. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Mart’ın ilk haftası Balık burcundaki Yeniay etkisi ile biraz inziva zamanı diyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Havadan nem kapar halde olabilirsiniz. Aynı anda iki işle uğraşmamaya dikkat edin.

Mart’ın son haftası Terazi burcundaki Dolunayın etkisiyle ilişkilerde denge gerektiren bir dönem. Kendinizle ilgili karar verirken, başkalarından fikir almanız yararınıza olur. Bu dönem kalıcı kararlar alırken kendi fikriniz olup olmadığından emin olun zira bu dolunay sizlere başkalarından etkilenebileceğiniz sinyalini veriyor.

Nisan’ın ilk haftası 8 Nisan Koç burcundaki Güneş tutulması, özgüveninizin ve enerjinizin yenilendiği, gölge anlamıyla da kendinizi eşsiz hissederek kimseyi yanınıza yakıştırmayacak bir dönem olabilir ????

Nisan’ın son haftası Akrep Dolunayının etkisiyle birlikte, hiç hesapta olmayan harcamaları kendinize ihtiyaç hissedebilirsiniz. Ama hesapta olmayan para girişleri de olabilir tabi ???? Yeni adımlar atarken kontrolünüz dışında gelişen durumlar olabilir. Bu dönemde dalgınlıklar, odaklanma problemleri yaşayabilirsiniz.

Mayısın ilk haftası Boğa Yeniayının etkisiyle, konfor alanınızı genişletmek, maddi kaynaklarınızı artırmak için çabalarınız karşılığını görebilir. Yeni girişimlere adım atarken birikimlerinizi kullanabilirsiniz.

Mayısın son haftası Yay Dolunayının etkisiyle eğitim, akademik kariyer konularında, kişisel gelişiminiz için adımlar atabilirsiniz. Eğer dış görünüşünüzle ilgili estetik vb. girişimler yapabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak adına tasarımsal planlarınızı büyütmeye çalışabilir, maddi kaynaklarınızı artırabilirsiniz.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayı, hayallerin için, farklı fikirlerle, dönüşüm fırsatları getirebilir. Yeni şeyler denerken tecrübelerinizden faydalanmalısınız. Bu dönemde sistemli çalışırsanız, farkındalık sağlarsanız maddi anlamda kazançlar sağlayabilirsiniz.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayı, kimileriniz sorumluluk eksikliği hissedip, köklenme ihtiyacı duyup bir işe sahip olmak isteyebilir. Çabalarsanız, sistemli ilerlerseniz ticaret hayatınızda ailenizin desteği ile girişim yapabilirsiniz. Yakın çevrenizden aldığınız destek toplum önünde görünürlüğünüzü arttırabilir. Kimilerinizin, yurtdışı ticaret gündemleri için, kimilerinizin hayallerini gerçekleştirmek için uzak mesafelere taşınma gündemleri olabilir.

Temmuzun ilk haftası Yengeç Yeniayı ile para kazanmak için mücadele verirken ailenizin desteğini görebilirsiniz. Kimileriniz konfor alanını iyileştirmek için evine masraf yapabilir. İkili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda kandırılmalara dikkat etmelisiniz. Çabalarsanız ortaklarınızla ilgili finansal anlamda dengeyi bulabilirsiniz.

Temmuz ayının son haftası Oğlak Dolunayının etkisi kariyer hayatınızda değişiklikler olabilir ve evinizde vakit geçirmeye yöneltebilir sizi. Ailenizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu süre zarfında hobilerinize yönelmek size iyi gelecektir. Kimileriniz yeteneklerini parayı çevirebilir bu dönemde evden kazanç sağlayabilirler.

Ağustosun ilk haftası Aslan Yeniayının etkisiyle, yetenekleriniz, hobileriniz konusunda parlamak isteyeceğiniz, sahne önünde olmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Belki kendinizle ilgili şifalanma yoluna giderek tekrar eden sorunlarınızı çözümleyebilirsiniz. Mutlu bir başlangıç ve yeni flörtlerin zamanı olabilir ????

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisiyle, sosyal çevrenizde değişimler beklenebilir. Kendinize motive alanı yaratabilir, gezebilir, hobilerinize yönelebilirsiniz.

Eylül ayının ilk haftası Başak Yeniayı ile, sağlık rutinlerinizi yaptırabilirsiniz.. Günlük hayatınızdaki detaycı düzenlemelerinizi bu zamanda planlamanızı öneririm çok daha verimli olacaktır. Sağlıklı beslenme rutini oluşturarak rahatsızlıklarınızdan kurtulmaya çalışabilirsiniz.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki ay tutulmasının etkisiyle, çalışma hayatınızdaki detaycı düzenlemeleriniz, hizmet odaklı fikirlerinizle bir çok problemin üstesinden gelebilirsiniz. Bu süreçte biraz uzaklaşmak, film açmak ve herkesten uzaklara kaçmak size iyi gelebilir ????

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş tutulmasının etkisiyle, ortaklıklar, ikili ilişkiler konusunda yaşadığınız sorunların tekrar gündeme geleceği bir döneme giriyorsunuz. Geçmiş konulara takılı kaldığınız tekrar tekrar gün yüzüne çıktığı bir süreç olabilir ve bu geçmişteki sorunları çözmek için iyi bir süreç olabilir. Ortaklıklarla yapılan anlaşmalarda özellikle yurtdışı ticaret gündemlerinde tekrar eden sorunları göz ardı etmediğiniz taktirde desteklendiğiniz bir dönemdesiniz. Eşin kaynakları, borçlar, nafaka, kredi konularında ailenizden destek göreceğiniz zamanlar olabilir. gibi Jüpiter’in durak pozisyonuna geçmesi ile fikirlerinizin ve projelerinizin biraz düzenleme istediği bir dönem olabilir.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayı, sizin burcunuzda yaşanacaktır. Bu dolunaydan siz epeyce etki alacaksınız. Finansal anlamda özellikle istediğiniz etkiyi bu dönem görebilirsiniz. Kendinizi çok daha yenilikçi ve cesur hissettiğiniz bir dönem olabilir. Kimileriniz yeni bir üniversite ve hayalleerine adım attığı bir süreç yaşayabilir.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle beklediğiniz mirasla ilgili bir süreç yaşanabilir. Kabukları değiştirdiğiniz, yenilendiğiniz, değiştiğiniz bir yeniay sizi bekliyor. Çevreden de hissedilebilir bu dönüşümünüz.

Kasımın son haftalarına doğru Boğa Dolunayının etkisiyle, maddi kaynaklarınızda artışlar olabilir. 2.evinizde gerçekleşen bu dolunay para dengesini iyi yönetmeniz gerektiğini değirmenin suyunun hep böyle bol akmayabileceğini söylüyor ????

Aralık ayının başında gerçekleşen Yay Burcundaki Yeniayın etkisi, akademik kariyer, yurtdışı bağlantılı işler, farklı kültürlere yolculuk, kişisel gelişim konuları, uzun eğitimler ile ilgili olabilir. Bu yeni ayda kendinizdeki eksiklikleri gidererek, toplum önünde de kariyer hayatınızda da görünür olabilirsiniz.

Eski tasarımlarınızda yenilikler sağlayarak, sistemli ilerlerseniz kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. Yeni edindiğiniz hobi alanlarınıza da efor harcayarak kişisel gelişiminize de katkı sağlayabilirsiniz. Merkür’ün 9. evinizde retro olması yurtdışı konularında vize, pasaport gibi evrakları da iyi hazırlamanızı öneririm.

Aralık ayının ortasında gerçekleşecek olan İkizler Dolunayının etkisiyle, eğitim hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Daha önce karşınıza çıkan fırsatlar yeniden çıkabilir. Lükse, eğlenceye, çocuklarınıza ani masraflar yapabilirsiniz. Seyahatlere çıkmadan önce araçlarınızın kontrollerini yaptırmalısınız.

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Yeniayı kariyer alanınızda, hayalleriniz için sistemli, hedef odaklı ilerleyebileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Daha önce kaçırılan fırsatlar tekrardan gündeme gelebilir yılı bitirmeden değerlendirelim ????

Çok mutlu bir yıl geçirin Koçlar

YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Yükselen Boğalar maddi kaynaklarınızı toparlayabileceğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz istediğiniz o huzuru bu yıl bulacaksınız ????

Ocak’ın ilk haftası Oğlak Burcundaki Yeniayının etkisiyle kariyer hayatı sizlere destek veriyor ve kiminiz eğitim için farklı ülkelere gidip, farklı kültürlere, yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Gelecek planları genişliyor ????

Ocak’ın son haftası Aslan Burcundaki Dolunayın etkisiyle toplum önünde göz önünde olabilirsiniz. Belki de ailenizde kendinizi gösterememekten kaynaklı daha önce girmediğiniz, tanımadığınız, alışık olmadığınız gruplara girebilir sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz.

Şubatın ilk haftası Kova Yeniayı ile toplumsal statünüzle ilgili problemleri artık çözmek için o gücü içinizde bulduğunuz bir dönem başlıyor. Kimileriniz eğitim hayatında eğitmenlerinizden yada otorite figürlerinden destek görebilirsiniz.

Şubatın son haftası Başak Dolunayı etkisi kariyerinizde kazançlarınız konusunda ek işler verebilir. Yeteneklerinizin açığa çıkması için, çok detaylı, düzenli bir şekilde çalışmalı ve kendinize fırsat tanımalısınız. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapacaksınız, devletten destek görebilirsiniz. Fazla iyi niyetli olmanız işlerin bitmemesine ve sürekli büyümesine yol açabilir.

Martın ilk haftası Balık Yeniayı ile, sosyal medyada iş yapanlar için oldukça güzel bir hafta. Kendiniz ile ilgili değişimler, estetik yaptırmak gibi bir düşünceniz varsa bu ay yaptırabilirsiniz.

Mart’ın son haftası Terazi Dolunayının etkisi ile kadınsal hastalıklara açık bir dönemde olabilirsiniz. 12 ev anne karnını anlattığı için geçmişe yönelik konularda şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Bu ay gönüllü yardımlarda bulunabilir, sadaka verebilirsiniz.

8 Nisan’da Koç Burcundaki Güneş Tutulması ile biraz frene basma zamanını gösteriyor sizlere. Biraz inziva vakti? Kendinizi ön plana çıkarmak için, toplum yararına işler yapabilirsiniz hem böylece kendinizi manevi anlamda huzurlu hissetmek isteyebilirsiniz.

Nisanın son haftası Akrep Dolunayının etkisiyle, partnerinizle, ortaklıklarınızla dengeyi iyi koruman gerek. Güvenilir bir omuz aradığın bu hafta biraz etrafa sende şüpheyle bakıyor olabilirsin, iyi gözlemle bu hafta güvenini gerçekten hakedenleri bulacaksın ????

Mayısın ilk haftası Boğa Yeniayının etkisiyle dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Toplum içinde sistemli şekilde çalışırsanız gelirlerinizi arttırma dönemi içerisinde olabilirsiniz. Karşınıza çıkan ani fırsatları tecrübelerinizle değerlendirmeniz gerekebilir. Kimileriniz bu dönemde evcil hayvan sahiplenebilir.

Mayısın son haftası Yay Dolunayı, finansal anlamda yoğun gündemler getirebilir. Bu hafta ufuklara açılmak gibi istekleriniz olabilir hayallerinizi artık gerçekleştirme gücünü kendinizde bulabileceğiniz bir dönem.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayının etkisiyle ticarete yönelebilir yada kazançlarınızda yeni alternatifler bulabilirsiniz. Ticaret işi yapıyorsanız, yeni girişimlerde bulunarak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Kimileriniz evliliğindeki sorunları çözmek için psikologdan destek alabilir. Bu süreçte karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayı, dış ticaret, yabancılarla ilgili çalışma yaptığınız işlerden, kazançlarınızın arttığı bir dönem olabilir. Kariyer hayatınızda büyük değişim dönüşümler yaşayabilirsiniz. Uzun süreli ilişkileri olan Boğalar bu dönemde sürpriz evlenme teklifi alabilirler.

Temmuz ayının ilk haftası Yengeç Yeniayının etkisiyle, hayalleriniz, fikirleriniz doğrultusunda sistemli, sorumluluk sahibi olarak ilerlerseniz iş ve kazanç elde edebilirsiniz. Maddi anlamda destekleyici dönüşümler yaşayabilirsiniz. Kendinizi göstermek için ekstra çaba göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Kardeşleriniz, yakın çevrenizle iyi ilişkiler içinde olabilir onlardan bu dönemde destek görebilirsiniz.

Temmuzun son haftası Oğlak Dolunayı kişisel gelişiminizdeki eksiklikleri gidermek için gelişiminize katkı sağlayacak eğitimler, faaliyetlerden yana sizi destekliyor. Sistemli çalışarak kendinizle ilgili büyük değişimler yapabilişiniz. Ruhsal olarak kendinizin farkına vardığınız zamanlardasınız. Fikirlerinizle parlamak isteyeceğiniz bu dönemde sosyal çevrenizle kalıcılık elde edebilirsiniz.

Ağustos ayının ilk haftası Aslan Yeniayı ile, evinizde, ailenizle daha fazla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Bilinçaltınızdaki ruhsal şifalanmanızı, ailenizle iletişim kurarak sağlayabilirsiniz. Spekülatif yatırımlardan, şans oyunlarından bu dönem dikkat!

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisiyle gelecek planlarınızı revize etmeniz gerekebilir, yeni iş görüşmeleri yapabilir zorlu projelerin üstesinden gelebilirsiniz.

Eylülün ilk haftası Başak Burcundaki Yeniay kariyerinizden kazançlarınızın arttığı dönemi işaret ediyor. Kişisel gelişim konularında değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Farkındalığınız artabilir olabilirsiniz.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması, kariyerinizden kazandığınız gelirleriniz konusunda sıkıntılı süreçler verebilir. Devam eden bir davanız varsa bu dönemde gündeme gelebilir. Yatırımlarınız konusunda kazanç elde edilebilir bir dönem olabilir.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş Tutulması ile, otorite figürleri, babanız tarafından finansal konularda desteklenebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sosyal çevrenizde, arkadaş ortamınızda yaşadığınız sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir ve çözüm sağlayabilirsiniz.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayı, otorite figürlerinden finansal anlamda destek alabileceğiniz zamanlardasınız. Ortaklıklarınızla ilgili olumlu bir süreçtesiniz. Biraz her şeyden uzaklaşmak istediğiniz bir dönem olabilir, duyguların dışarıya akmasına izin verin.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle, ilişkilerinizde krizleri çözmek için fırsatlar gelişebilir. Bu yeniayın etkisiyle ilişkilerinizde şüpheci, kıskanç bir iletişim sergileyebilirsiniz. Sizin o huzur dolu auranızı bozmasına izin vermeyin ????

Kasımın son haftalarına doğru Boğa Dolunayının etkisiyle kariyerinizden elde ettiğiniz kazançları kendinize en harcadığınız dönem olabilir???? Dış görünüşü, motivasyon alanlarınızı değiştiriyorsunuz ???? Kilo alımına dikkat.

Aralık ayının başında gerçekleşen Yay Yeniayının etkisiyle, kredi, nafaka, başkalarının kaynakları, eşin geliri, miras, vergiler gündeminizde yer alabilir.

6 Aralık’ta marsın durak pozisyonuna geçmesiyle beraber yakın çevreniz ve kariyerinizdeki otorite figürleriyle problemler yaşayabilirsiniz temkinli hareket etmekte yarar var.

Aralık ayının ortasında gerçekleşecek olan İkizler Dolunayının etkisiyle, yakın çevreniz, kardeşlerinizle beraber iş kurma projelerine girebilirsiniz ????

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Yeniayının etkisiyle, yurtdışı konuları, vizeler konusunda destekleyici etkiler alıyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bu dönem uzun eğitimler almaya da uygun dönemler diyebiliriz. Bilgilerinizde derinleşebilirsiniz. Hayalleriniz konusunda sistemli, disiplinli ilerlemeniz sosyal çevrenizde kalıcı ilişkiler kurmanıza destek sağlayabilir.

Çok mutlu bir yıl geçirin Boğalar ????

YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili Yükselen İkizler hayallerinizi gerçekleşebileceğiniz bir yıla giriyorsunuz.

Ocak’ın ilk haftası Oğlak burcundaki Yeniayın etkisiyle bilinçaltınızla ilgili çözmeniz gereken durumları çözebilirsiniz. Bazılarınız birlikteliklerini ciddiyete taşıyabilir. Kimileriniz üniversiteden mezun olup, yeni kariyer hayatına adım atabilirler.

Ocak’ın son haftası Aslan Burcundaki Dolunayla beraber eğitim konularında parlayabilirsiniz. Kimileriniz üniversitede başarı gösterirken kimileriniz hukuksal konularla ilgili başarılar yaşayabilir. Toplumsal statüyle ilgili olumlu değişimler de yaşayabilirsiniz. İyi bir kariyer planı yapabilirsiniz. Seyahat gündemleriniz olabilir.

Şubatı’n son haftası Kova Yeniayı ile, yeni kültürlerle değişim dönüşüm yaşama, yeni yerleri keşfetme, bol bol eğitim gündemlerinin olduğu bir döneme giriyorsunuz. Ortak amaç için toplanılan gruplarda, topluma faydalı işlerde girişim yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sosyal medyada başarılara imza atabilirsiniz.

Şubat’ın son haftası Başak Dolunayının etkisiyle iç dinginliğinizin ve huzurunuzun artması için evinizde çalışmalar yapabilir, hatta danışmanlıklar alabilirsiniz. Kimileriniz evinde konfor alanını artırmak için tadilatlar, düzenlemeler yapabilir.

Mart’ın ilk haftası Balık Yeniayı ile uzak yerlere seyahat gündemleriniz olabilir. Eğitim hayatında, akademik kariyer konularında başarılara imza atabilirsiniz. Sosyal medyada göz önünde bulunabilir, başarılı projeler yapabilirsiniz.

Mart’ın son haftası Terazi Dolunayı etkisiyle kendinizi geliştirecek yarım kalmış çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Kimilerinizin de bu dönemde bazı arkadaşlıkları gözden geçirebilir.

8 Nisan’da Koç Burcundaki Güneş Tutulması kariyer alanında toplum yararına daha disiplinli çalışmalar yapabileceğiniz bir döneme girdiğinizi gösterebilir. Kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerde artış söz konusu olabilir. Fırsatları değerlendirebilirseniz araç veya gayrimenkul alımını gerçekleştirebilirsiniz. Belki uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz yurtdışı planlarınız varsa da gerçekleştirebilirsiniz. İlişkileriniz de kandırılmalara da açık bir dönemdesiniz.

Nisanın son haftası Akrep Dolunayı, kariyer hayatındaki planlarınızı sosyal medyada, ortak amaç için toplanılan gruplarda gösterebiliriz. Her türlü hedeflerinize odaklanmak size çok iyi gelecektir. Yeni kültürlere bakış açınızı genişletebilirsiniz.

Mayısın ilk haftası Boğa Burcundaki Yeniay, Kariyer hayatınızdaki planlarınızı sistemli bir şekilde ilerletirseniz başarı fırsatları getirebilir. Başarılarınız iç dünyanızı rahatlatabilir ve kendinizi iyi hissetmesini sağlayabilir. Kimileriniz kişisel gelişimleriyle kimileriniz eğitimlerini tamamlayıp toplum önündeki statüsünü değiştirebilirler.

Mayısın son haftası Yay Burcundaki Dolunayın etkisi, dış görünüşünüzle parlamak istediğiniz, bunun için de planlar yaptığınız bir dönemi getirebilir.. Kişisel gelişiminiz için belki alacağınız bir eğitim ya da devam ettirdiğiniz bir eğitim süreci neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ardından da bu konuda çevrenizi de şifalandırabilirsiniz.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayı ile, kendinizle ilgili güzel gelişmelerin yaşandığı, toplum önünde göz önünde bulunduğunuz, farkındalık sağlayacağınız bir dönem olabilir. Tecrübelerinizden faydalanarak, finansal anlamda olumlu bir süreçte olabilirsiniz. Geçmişten gelen aile ile problemlerinizi çözebilirsiniz.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayının etkisiyle, kariyerinizde sorumluluklarınız artabilir. Sistemli ilerlerseniz, kariyerinizde kalıcılık sağlayabilirsiniz. Kişisel gelişiminiz için teknolojinin kullanılması size bu dönemde katkı sağlayacaktır. Astrolog iseniz sosyal medyayı aktif kullanabilirsiniz. Bir eğitimci iseniz, çocuklara eğitici öğretici videolar hazırlayabilirsiniz.

Temmuz ayının ilk haftası Yengeç Yeniayı, kişisel gelişim, akademik kariyer, eğitim konularında çok çalışarak, kalıcı başarılar verebilir. Kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Öncü olduğunuz sözleşmeler yapabilirsiniz fakat bu süreçte yapacağınız sözleşmeleri dikkatli okumalısınız. Bilinçaltınızda farkındalık yaratma mücadelesi içinde olabilirsiniz.

Temmuzun son haftası Oğlak Dolunayı, dışardan bakıldığında aklına koyduğunu yapan tavırlarınızla dikkat çekebilirsiniz.. Bu dönemde bağışıklığınız düşebilir, takviyeler almanız size iyi gelecektir. Uranüs size farkındalık getirdiğinden daha rahat bir evre geçebilirsiniz.

Ağustosun ilk haftası Aslan Yeniayının etkisiyle, iletişiminizde, fikirlerinizle farkındalık sağlayarak ön planda olmak isteyeceksiniz. Ben merkezci, ego tavırlarınız, toplum önünde öngöremediğiniz riskler getirebilir. Aile içi çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sosyal medyadan, arkadaş çevresinden eleştirel bir iletişim görebilirsiniz. Mücadeleleriniz, kişisel gelişim konularında ve hayalleriniz konusunda size fırsatlar getirebilir.

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisiyle, toplumsal bilinç konusunda eksiklikleri gidermeye çalıştığınız bu dönemde kendinizi geliştirmeye çalıştığınız bir dönem olabilir. Sosyal anlamda destek gördüğünüz, arkadaşlarınızla birlikte kutlamalar yaptığınız bir dönem olabilir. Belki de bir tatil?

Eylülün ilk haftası Başak Yeniayı, kariyer hayatınızdaki artan sorumluklarınızla mücadele ederken yaşadığınız sıkıntılarla ailenizle olan kaygılı ruh haliniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ama sakin kalmayı başarırsanız bilinçaltınızda büyük bir değişime gidebilir farkındalık sağlayabilirsiniz.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması, kariyer hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğü bir dönem olabilir. Kimileri için yeni bir kariyer hayatına kimileri için statüsel değişimlere ilerletebilir.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş Tutulması kariyer hayatınızdaki sıkıntılara rağmen kişisel gelişiminize odaklandığınız bir döneme giriyorsunuz. Toksik olan ilişkilerden kurtulma dönemine giriyorsunuz. Krizli ilişkiler sonlanabilir. 9 ekimde Jüpiter’in durağan pozisyona geçmesiyle, kendinizle ilgili birtakım gecikmeler yaşatabilir. Kendinizi ifade ederken abartıdan kaçmalısınız.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayı, sorumluluk sahibi olarak, sistemli ilerleyerek, eşin kaynaklarını çoğaltabilir. Kariyer hayatınızla ilgili sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan destek aldığınız bir süreçtesiniz.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle, Kariyer hayatınızdaki sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Finansal anlamda krizli süreçler getirebilir. Estetik gündemleriniz olabilir, biraz daha içsel anlamdaki değişim süreci ve kontrol edemediğiniz durumların akışa bırakıldığı bir dönemdesiniz.

Aralık ayının başında gerçekleşen Yay Yeniayının etkisiyle, partnerinizle iletişim problemlerine açık bir süreçtesiniz... 6 Aralık’ta Marsın durağan konuma geçmesiyle beraber zihniniz patlamaya hazır bomda gibi sizi psikolojik anlamda çok yorabilir. Sakin kalmakta, açık havaya çıkmakta ve düşüncelerinizi yazmakta yarar var.

Aralık ayının ortasında gerçekleşen İkizler Dolunayı kendi burcunuzda gerçekleşecek. Partnerinizle ve çevrenizle olan iletişimi güçlendirebilirsiniz. Bu dolunay denge kurmanızı istiyor. Sakin kalarak bu dönemi atlatabilirsiniz. Çocuklarınız varsa bu dönemde sosyal faaliyetlere, onları motive edecek kurslara başlatabilirsiniz. Kimilerinizin de çocukları hayallerine yaklaşabilir.

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Yeniayının etkisiyle hiç beklemediğiniz kazançlara gebe olabilir, beklediğiniz miras yada estetik operasyonlar gerçekleşebilir. Eğer devlet kurumlarına girmek için başvuruda bulunduysanız bu dönem sizin için..

Çok mutlu bir yıl geçirin İkizler Burçları ????

YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yükselen Yengeçler mücadele ettiğiniz 2023 yılının ödüllerini toplamaya hazır mısınız?

Ocak’ın ilk haftası Oğlak Yeniayının etkisiyle kariyer hayatınızda bir denge bulmaya çalıştığınız dönem olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla, ortaklı işlerle ilgili mücadeleci bir tutum içinde olabilirsiniz. Kimileriniz işten ayrılabilir, kimilerinizin hayalini kurduğunuz, istikrar sağlayacağınız bir işe girme ya da iş kurma durumları söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda, arkadaş gruplarında farklı kişilere çekilerek ani birlikteliklere başlayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa eğer eğitim hayatı ile ilgili, yeni adımlar atabilir, sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz.

Ocak’ın son haftası Aslan Dolunayı ile 2.evinizde gerçekleşen bu dolunay size beklemediğiniz kazanç kapılarını aralayabilir. Borçları azalttığınız bir süreç olabilir. Statü değişimi yaşayabilir, yeni bir kariyer planı oluşturabilirsiniz.

Şubatın ilk haftası Kova Yeniayı, krediler, vergiler, tazminat, nafaka, borçlar, eşin kaynakları gibi konuları gündeminize getirebilir. Miras gündemleriniz varsa çözüme ulaşabilir. Arkadaşlarınızdan, ailenizden destek gördüğünüz bir dönemdesiniz.

Şubatın son haftası Başak Dolunayı ile bol bol gezi planları yapabilirsiniz. Kredi, vergi, tazminat, eşin parası konularında gündemleriniz olabilir. Eğitim alanında parlamak isteyebilir, yabancı kültürleri araştırabilirsiniz. Eğitmenlerinizden, yakın çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Martın ilk haftası Balık Yeniayı, size seyahat, uzak yerlere yolculuk, yabancılar, akademik konular gibi gündemleri getirebilir. Para hesabınızı iyi yapmanız lazım. Evrak işlerinde, anlaşmalarda, sözleşmelerde dalgınlıklara dikkat etmelisiniz.

Mart’ın son haftası Terazi Dolunayı etkisiyle, toplumsal statünüzde başarılarınız artabilir. Ev de bazı değişiklikler ve tadilat sürecine girebilirsiniz. Yurtdışı kaynaklı işlerde çalışıyorsanız temkinli olmanız gerekiyor.

8 Nisan Koç Burcundaki Güneş Tutulması, kariyer alanında otorite figürlerinin baskılarına rağmen bir parlama sağlayacağınız bir sürece girmenizi sağlayabilir. Gelişiminiz için sistemli hedefler koyarsanız hayallerinizi gerçekleştirmek adına fırsatlar yakalayabilirsiniz. Varsa yurtdışı işleriniz ortaklarınızdan, eşinizden destek gördüğünüz bir süreçtesiniz.

Nisanın son haftası Akrep Dolunayı, kişisel gelişiminizde, akademik hayatınızda, eğitim hayatlarınızda size büyük değişim dönüşüm getirebilir. Sorumluklarınızın arttığı bir dönemde olabilirsiniz.

Mayın ilk haftası Boğa Yeniayının etkisiyle, kariyerinizde öncü işler yapmak isteyebilir ve destek alabilirsiniz. Bu dönemde geliriniz artabilir. Ortaklıklarınız bozulmaması için sözleşmeleri tedbirli bir şekilde incelemeniz yararınıza olacaktır. Kişisel gelişiminiz için yabancı kültürler tanımak isteyebilir. Belki de taşınma gündemleriniz olabilir.

Mayısın son haftası Yay Dolunayının etkisiyle, bu dönem geçmiş konular aklınızı meşgul edebilir, hatalarınız aklınıza gelebilir. Bu dönem kimileriniz. İlaç tedavisiyle şifalanabilirsiniz. Kimileriniz tasarımlarınızı gerçekleştirmek için sınırlarınızın dışına çıkabilir. Günlük rutinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanı iseniz, kariyerinizde desteklendiğiniz bir dönem olabilir. Kimileriniz bu dönemde atama bekliyorsa olumlu haberler alabilir. Kişisel gelişiminiz adına bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayının etkisi ile çabalarsanız, kariyerinizde, mücadele etme gücünüzü kendinizde bulabilirsiniz. Kimileriniz için eğitim öğretim hayatında başarılı bir dönem olabilir.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayı, kariyerinizde şanslı olduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için o gücü kendinizde bulabilirsiniz. Mücadeleci bir tavır içinde olabilirsiniz.

Temmuz ayının ilk haftası Yengeç Yeniayının etkisiyle, parlayacağınız, uzun zamandır devam eden hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde ani çıkabilecek pürüzlere karşı mücadele edebilecek gücünüz var. Sakin kalmanızda fayda var. Bu dönemde borç almamaya ve ödemelerinizi aksatmamaya dikkat etmelisiniz. Kilo almaya yatkın olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz.

Temmuzun son haftası Oğlak Dolunayı eviniz, aileniz ile ortaklı işler arasında kalabileceğiniz bir dönem olabilir. Evinizde kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz, belki de ortaklı işlerinizi geri plana attığınız bir dönem olabilir.

Ağustosun ilk haftası Aslan Yeniayı, yurtdışı bağlantılı işleriniz olabilir. İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz artabilir. İşe gitmek her zamankinden zor gelebilir ????. Kariyer hayatınızda zorlanacağınız bir dönem olabilir. Bu dönem psikolojik destek almak size iyi gelecektir. Bilinçaltınızda değişimler yaşayabilirsiniz.

Ağustosun son haftası Kova Dolunayı, sizin için finansal konular ve güven anlayışınızın mimarını oluşturacak bir süreci anlatıyor. Muhtemelen az eleyip sık dokuduğunuz bir hafta olabilir ama kalıcı, sağlam temeller atacak bir süreç.

Eylül ayının ilk haftası Başak Yeniayı, düşünce yapınız çok detaycı olabilir ve takıntılı bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Ailenizle dengeli ilişkiler kurabilirsiniz. Bu dönemde gördüğünüz rüyalara dikkat çok gerçekçi olabilir.

Eylül ayının son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması ile kişisel gelişiminiz, yurtdışı işleriniz, vize, pasaport gibi evraklarınızla ilgilendiğiniz bir dönem olabilir. Bu dönem evinizi güzelleştirmek isteyebilir, ailenizle daha uyumlu ilişkiler içinde olabilirsiniz.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş Tutulmasının etkisiyle, evinizde, ailenizle daha fazla vakit geçirdiğiniz, dengeli iletişim kurmak istediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Uzak ülkelere seyahat etmek gibi hayalleriniz varsa pasaport ve evrak işlerinizi erken yapmanızı tavsiye ederim. 9 Ekim gibi Jüpiter durağan pozisyona geçmesi ile varsa sağlık gündemleriniz bir durgunluk süreci yaşanabilir.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayının etkisiyle, çalışma hayatınızda, kariyer hayatınızda eksiklik hissedebilir, ev ile iş arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde daha sert bir tavırlar takınabilirsiniz. Kariyer hayatınızda sert değişimler yaşanabilir.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle, kendi dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal hayat yerine daha çok evinizi güzelleştirmek için uğraştığınız zamanlar olabilir.

Kasımın son haftalarına doğru Boğa Dolunayının etkisiyle, kişisel gelişim konularında, eğitim, yurtdışı bağlantıları işlerle uğraşabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın deneyimli, bilgili olmasıyla sizdeki eksiklikleri dengeye getirmekte yardımcı olabilirler.

Aralık ayının başında gerçekleşen Yay Yeniayının etkisiyle, günlük hayatınızda kendinizi daha çok geliştirmek isteyebileceğiniz, partnerinizle hayaller kurabileceğiniz bir dönemdesiniz. 6 Aralık’ta marsın durağan pozisyona girmesi spor yaparken sakatlıklara dikkat etmelisiniz. Günlük işlerinizde de sakarlıklar yaşamamak adına aynı anda iki işi halletmeyelim ????

Aralık ayının ortasında gerçekleşen İkizler Dolunayının etkisiyle, eğitimlerinizde bilinçaltındaki eksikleri fark ettiğiniz ve dönüşümler yaşadığınız bir dönem olabilir. Kariyerinizden kazandığınız paralarla ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Fakat bu zamanlarda harekete geçmek yerine beklemede kalmalısınız.

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Yeniayının etkisiyle, gelecek planlarınızı gerçekleştirebilmek adına destekler aldığınız bir dönemdesiniz. Kaynaklarınızı artırmak için verdiğiniz mücadelede siz kazanabilirsiniz ????

Çok mutlu bir yıl geçirin Yengeç Burçları ????

YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Yükselen Aslanlar çok zor bir 2023 yılını geride bıraktınız artık kendinizi öne çıkarıp sahneye çıkacağınız bir yıl başlıyor.

Ocak’ın ilk haftası oğlak yeniayı etkisi ile sağlık problemleriniz varsa iyileşme sürecine girebilirsiniz. Belki düzenli kullandığınız bir ilaç varsa, ilaç kullanmayı bırakacağınız bir dönem de olabilir. Kimileriniz bu dönemde evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmedik ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim, yurtdışı, akademik kariyer konularında da fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Ocak’ın son haftası Aslan Dolunayı ile ikili ilişkilerinizdeki sorunları dengeye getirebilir, çözümler bulabilirsiniz. Kendinizde bazı değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir, sosyalleşirken kendinizi unutmadığınıza dikkat edin.

Şubatın ilk haftası Kova Burcundaki Yeniayın etkisi ile gelecek planlarınızda çok daha gerçekçi yaklaşarak kariyer hayatınızda büyük adımlar atabilirsiniz, gerçekçi planlar olduğundan eminseniz, alt yapı varsa düşünmeden adım atabilirsiniz.

Şubatın son haftası Başak Burcundaki Dolunayın etkisi ile ilişkilerinizdeki sert rüzgarlar esmeye devam edebilir. Ortaklıklarla ilgili mahkeme, dava süreçleriniz olabilir. İş hayatınızda ani gündemler yaşayabilirsiniz.

Martın ilk haftası Balık yeniayının etkisi ile mahkeme, miras, tazminat, borçlar gündeminizde yer alabilir. Parasal gündemlerinizle ilgili yeni planlamalar içine girebilirsiniz.

Mart’ın son haftası Terazi Burcundaki Dolunayla beraber finansal anlamda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevre, eşinizden destek görebilirsiniz.

8 Nisan’daki Koç Burcundaki Güneş Tutulması kişisel gelişim konularında yeni girişim yapmak istemediğiniz bir sürece girdiğinizi anlatıyor. Kimileriniz eğitim alanında farkındalık yaratabilir ve tecrübelerinden faydalanabilir. Yeni kültürlerle sosyalleşmek istediğiniz bir süreç olabilir.

Nisanın son haftası Akrep Dolunayı, hayalleriniz için yeni fikirlerinizle dağılmadan hareket ederseniz girişimlerinizi büyütebilir. Bu süreçte sorumluluklarınız artabilir. Yakın çevrenizden, eşinizden destek görebilirsiniz.

Mayısın ilk haftası Boğa Yeniayı kimilerinize kariyer alanında aniden büyüme yaşatabilir. Kimileriniz aniden daha iyi koşullara sahip bir iş değişikliğine gidebilir. Krizleri fırsata çevirme zamanındasınız. Bu süreçte başarılarınız iş arkadaşlarınız tarafından kıskanılabilir. Beklemediğiniz bir anda bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Mayısın son haftası Yay Dolunayı ortaklarınızla ilgili krizli durumlar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntılı durumları fırsata çevirmelisiniz. Kredi durumlarınız olursa bankalardan olumlu cevap alabilirsiniz. Bu dönem aniden aşk kapınızı çalabilir.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayının etkisiyle, sosyal medyada, arkadaş çevrenizde görünürlüğünüzün arttığı bir dönemde olabilirsiniz. Toplum önünde, kariyerinizde dönüşüm yaşatacak bir destekleyici bir süreç var.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayının etkisiyle, kontrolünüz dışında gelişebilecek konuşmalar başınıza iş açabilir. Bu dönemde günlük hayatınızdaki eksiklikleri düzenleyebilirsiniz. Her şeyden uzaklaşmak, dinlenmek isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Bu dönem de kariyeriniz konusunda yine desteklendiğiniz bir süreçtesiniz.

Temmuz ayının ilk haftası Yengeç Yeniayının etkisiyle, kendi iç dünyanıza yöneldiğiniz, bilinçaltınızın aydınlandığı, şifalanma yolunu seçtiğiniz daha duygusal, empati kurarak ilerlediğiniz bir dönem olabilir. Fikirlerinizin baskılandığını hissedebilir, kendinizi iletişime kapatabilirsiniz. Toplum sizi dışardan güç gösterisinde bulunan, sıra dışı fikirlere sahip biri olarak görebilir.

Temmuz ayının son haftası Oğlak Dolunayı ile birlikte, günlük hayatınızla ilgili düzenlemeler yapıp, ailenize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde sabırlı olmanız faydanıza olacaktır.

Ağustosun ilk haftası Aslan Yeniayı, bankalar, krediler, eşin kaynakları, borçlar konusunda çıkabilecek sorunlar verebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde evraklara dikkat etmelisiniz, ani beklenmedik durumlar çıkabilir. İyi gözden geçirmeli, erken başvuruda bulunmalısınız.

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisiyle, kendinizle ilgili ben merkezci iletişiminiz yanlış anlamalara sebebiyet verebilir ve bu da sizi psikolojik anlamda etkileyebilir. Finansal anlamda sorunlarınızı dengeye getirmekte zorlanmamak için finansal konuları iyi planlamalısınız.

Eylülün ilk haftası Başak Yeniayının etkisi ile unutmuş olduğunuz borçlarınızda gündeme gelebilir ya da ek iş gibi yeni gelirlerin finansal anlamda sizi rahatlattığı bir dönem olabilir.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması, özgüveninizi sorguladığınız bir zamanda olabilirsiniz ruhsal olarak kendinizi sıkıntılı hissedebilirsiniz. Dalgınlık kaynaklı başkalarının finans konularında, krediler, vergiler gibi konularda ayrıntılı detay detay hesap yaparak finansal durumunuzu dengeye getirmeye çalışmalısınız.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş Tutulması, başkalarının kaynakları, nafaka, tazminat, eşin kaynakları konusunda öngöremediğiniz durumlara açık bir döneme giriyorsunuz. Dikkatli okumadığınız evraklara imza atmamalısınız. Kimileriniz kardeşlerinizin sağlık gündemleri ile ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızdan kazandığınız paralar konusunda desteklenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizdeki abartılı konuşmalara, dedikodulara açık bir dönemde olabilirsiniz.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayı, ilişkilerinizle, fikirlerinizle parlayacağınız bir döneme işaret edebilir. Gerek iş hayatında beklediğiniz terfi gelebilir, gerek kendi işinizi kurmaya cesaret edebileceğiniz bir dönem olabilir.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle bilinçaltınızdaki yaralarınızı şifalandırmak isteyebilirsiniz. Varsa çevrenizdeki sağlıksal durumlar bu süreçte iyiye gidebilir. Kendinizi dönüştürdüğünüz bir dönem olabilir, estetik işlemler için bu haftayı önermem.

Kasımın son haftalarına doğru Boğa Dolunayının etkisiyle çocuklarınızın eğitim hayatlarıyla ilgili değişimler olabilir. Evlilik konuları gündeminizde yer alabilir.

Aralık ayının başında gerçekleşecek olan Yay Yeniayının etkisiyle, ilişkilerinizde ciddi adımlar atmaya yönelik gündemleriniz olabilir. Aynı zamanda Merkür retro konumda olduğu için eski aşklarınız geri dönebilir. Hobilerinizden kazanç sağlayabilirsiniz. Kendinizi daha da geliştirebileceğiniz zamanlardasınız, belki yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. İletişiminizde alaycı bir tavır içinde olmazsanız eğer sosyal medyada başarılı işler yapabilirsiniz.

Aralık ayının ortasında gerçekleşecek olan İkizler Dolunayının etkisiyle, hobilerinizle, çocuklarınızla vakit geçirmekle sosyalliğiniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Hobilerinizden para kazandığınız bu dönemde yaratıcılık olarak kendinizi durgun hissedebilir. Bu dönemde partnerinizin size karşı olan sevgi dili yaralayabilir ve krizler yaşayabilirsiniz.

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Yeniayının etkisiyle, kariyer hayatınızla ilgili sorumluluk almadığınız taktirde çalışma hayatınızla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama beklemediğiniz terfiler de gelebilir ve günlük rutinde ki planlarınızın tıkır tıkır işlediği bir süreç olabilir.

Çok mutlu bir yıl geçirin Aslan Burçları ????

YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Yükselen Başaklar bu yıl ilişkileriniz de iş hayatınızda ön planda olabilir bu yıl her şeyden önce hayatınızı düzenleme vakti ????

Ocak’ın ilk haftası Oğlak Burcundaki Yeniay etkisiyle, eğitimlere katılabilir, kişisel gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz. Evinizde tadilat tamirat işleri ile uğraşabilirsiniz veya aniden taşınma gündemleriniz olabilir. Okült konularla, bilinçaltı çalışmaları ile ilgili eğitimler alabilirsiniz. Ayrıca bu konularda danışmanlıklar verip insanların bilinçaltlarında faydalı çalışmalar yapabilirsiniz.

Ocak’ın son haftası Aslan Burcundaki Dolunayla beraber olası sağlık problemlerinize şifa bulabilirsiniz. Finansal anlamda iyileşmeye gidebilirsiniz.

Şubatın ilk haftası Kova Yeniayı para ile yaşanabilecek ani gündemler getirebilir hayatınıza. Kimileriniz toplumun yararına yapılacak tasarım ve yaratıcılık işlerinde başarılı olabilirsiniz.

Şubatın son haftası Başak Dolunayı etkisi ile eğer sonuçlanmasını beklediğiniz bir davanız varsa sonucuna ulaşabilirsiniz. Danışmanlık veriyorsanız gelir artışınız olabilir. Dış görünüşünüzde bazı değişiklikler yaşanabilir, sağlık gündemlerine dikkat bağışıklık bu dönem düşebilir.

Martın ilk haftası Balık Yeniayının etkisiyle, hayat felsefenizi sorguladığınız, sezgisel, kendinizi yorgun hissettiğiniz bir dönem olabilir. Günlük hayatınızda düzenlemeler yapabilirsiniz.

Mart’ın son haftası Başak Dolunayının etkisiyle kimilerinizin yurtdışı işleri olabilir. Bu dönemde eğer evliyseniz eşinizle birlikte bir ev alma yada yatırım sürecine girebilirsiniz.

8 Nisan’daki Koç Burcundaki Güneş Tutulması etkisi ile, ortaklarla, partnerle belirsiz konularda harekete geçmek isteyebilir bunun için de sistemli ilerlemek isteyebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Toplum önünde var olduğunuzu göstermek için ruhsal olarak kendinizi şifalandırmak isteyebilirsiniz. Mahkeme, dava süreçleriniz varsa bu süreçte gündeme gelebilir. Finansal anlamda da estetik yaptırmak açısından da riskli girişimlerden kaçınmalısınız.

Nisanın son haftası Akrep Dolunayı, yurtdışı bağlantılı ticaret işlerinde, medya, reklam, habercilik alanlarında çalışıyorsanız bu dönem fırsatlar getirebilir. Diş, cilt vb bakımları yaptırabilirsiniz.

Mayısın ilk haftası Boğa Yeniayı etkisi ile, konforunuzu, kaynaklarınızı artırmak için dış ticaret işi yapıyorsanız fırsatlar yakalamaya çalışabilirsiniz. Eğitim alanında parlayabilir başarılı akademik çalışmalar yapabilirsiniz. Kimileriniz uzun yolculuklara çıkabilir. Ailenizden birinin veya kendinizin sağlık problemleri ile uğraşabilirsiniz. Kazalara, sakarlıklara açık bir dönemdesiniz. Kimileriniz tüzel kişiler ile farkındalık yaratan işlere başlayabilirsiniz. Mahkeme gündemleriniz varsa çözümlenebilir.

Mayısın son haftası Yay Dolunayı etkisiyle, ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınızla yaptığınız anlaşmalar sonucu sıkıntılı süreçler yaşayabilir, anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz ama zorlu da olsa büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı ticaret işleriniz, reklam, yayıncılık gibi işleriniz varsa bu dönem karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayı, kariyerinizde parlama fırsatı verebilir. Ortaklıklardan, ikili ilişkilerden gelebilecek sözsel diyaloglara dikkat, büyük lokma yiyin ama bu dönem büyük konuşmayın.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayı, hobilerinize, çocuklarınıza bu dönemde pek fazla vakit ayıramayabilirsiniz. Yine sosyal medyada parladığınız bir dönem olabilir. Reklam, yayıncılık, ticaret konularında başarılı işler yapıp, kariyerinizde büyük değişimler yaşadığınız bir dönemi gökyüzü desteklemeye devam ediyor.

Temmuzun ilk haftası Yengeç Yeniayın etkisiyle, sosyal çevrenizin genişlediği, kariyer hayatınızda fırsatlar yakaladığınız bir dönem olabilir. İşlerinizi büyütebilirsiniz. Kimileriniz ise başka bir iş yaparak kazançlar elde edebilir. Bu dönemde kimileriniz ilişkilerini kalıcı hale getirebilir. Ciddi adımlar atabilir. Romantikliğin, duygusallığın olduğu bir atmosfer var. Eğer yurtdışı vize, pasaport işlemlerinizle uğraşabilirsiniz.

Temmuz ayının son haftası Oğlak Dolunayı, kariyerinizde parlamak için hareketli, mücadeleli günleri getirebilir. Fırsatları yakalayıp büyütmek sizin elinizde olacaktır. Çok çalıştığınız bir dönem olduğu için motivasyonunuz için hobilerinize vakit ayırmak, çocuklarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir.

Ağustos ilk haftası Aslan Yeniayının etkisi ve Merkür’ün durağan pozisyonda olması kendinizi ifade etmekte zorlanma verebilir. Kendinizi fazla eleştirdiğiniz, belki ayrıntılarda boğulduğunuz bir zaman dilimi olabilir. Aile büyükleri, otorite figürleri ile sorunlarınız tekrardan gündeme gelebilir ve bu sefer çözüme ulaştırabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelmesi açısından sorunlarınızdan uzaklaşmadan, yüzleşmelisiniz.

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisi, otorite figürleri ile yaşanan sorunları çözümlemek zorunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmak faydanıza olacaktır. Dış görünüşünüzle ilgili beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz yönlerinizi değiştirmek için başvuracağınız cerrahi operasyonlar olabilir.

Eylülün ilk hafta Başak Yeniayı burcunuzda gerçekleşecek. Kendinizi daha verimli daha çalışkan hissedeceğiniz bu yeniayda iletişim konularında daha arka planda olacağınız kariyer konularında ise daha fazla harekete geçmek isteyebilirsiniz. Kişisel gelişiminize ve planlarınıza dağılmadan odaklanmanız gerekebilir.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması iletişimdeki eleştirel tavırlarınız partnerinizdeki fedakâr tavırları görmenize engel olabilir. İlişkilerinizde iletişimsel problemler yaşayabilirsiniz. Kişisel gelişiminize ve hayallerinize odaklanmak size katkı sağlayabilir. Zorlanarak dönüşebilirsiniz.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş tutulması, yurtdışı ticaret gündemleriniz varsa kazançlarınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz. Daha önce hiç iş yapmadığınız farklı ülkelerle iş yapabilirsiniz. İlişkilerinizde kandırılmalara açık bir dönemdesiniz. Eşinizi dinlemeli, anlamaya çalışmalısınız. Planlar yaparak fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayının etkisiyle, ortaklı işlerde, ikili ilişkilerde çözümler verebilir. Kariyerinizde büyüyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kazalara, sakarlıklara dikkat etmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Spora başladığınız bir dönem olabilir, yurtdışı gündemleriniz varsa vize, pasaport konularında koşturmalar yaşayabilirsiniz.

Kasımın ilk haftası Akrep Yeniayının etkisiyle, sosyal çevrenizdeki, arkadaş çevrenizdeki krizli, çatışmalı gündemler yaşayabilirsiniz. Zihninizdeki şüpheci tavırlarınız artabilir. İkili ilişkilerinizdeki şüpheci, kıskanç, iletişiminiz problemler yaşatabilir.

Aralık ayının başında gerçekleşen Yay Yeniayının etkisi ile aileniz ilgili konular gündeminizde yer alabilir. Mars’ın 6 aralıkta durağan pozisyona geçmesi kendinizle ilgili sakarlıklar yaşayabilirsiniz, öfkeyle kalkan zararla oturur. Eğitimlerle ilgili zihninizin de durduğu bir zaman dilimi olabilir. Yurtdışı bağlantılı konularda bir takım ani beklenmedik gündemler oluşabilir.

Aralık ayının ortasında gerçekleşen İkizler Dolunayının etkisiyle, bu dönemde aile içinde yaşanacak iletişimsel problemleri aşmak için sevdiklerinizi anlamaya çalışmalısınız. Çabalarsanız eğer kariyerinizle ilgili daha önce kaçırdığınız fırsatlar tekrar gündeminize gelebilir.

Aralık ayının sonunda gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayının etkisiyle kariyer hayatınızda beklediğiniz terfiyi yada devlet dairesine giriş için bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Çok mutlu bir yıl geçirin Başak Burçları ????

Yazım yanlışlarıyla gözleriniz kanamadı değil mi ? ????

YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Yükselen Teraziler Bu yıl Koç Terazi aksındaki tüm tutulmalar sizlerde büyük değişim ve dönüşüm yaşatacak yepyeni bir ben olacağınız bir yıla giriyorsunuz.

Ocak’ın ilk haftası Oğlak Yeniayı, gayrimenkul, bağ, bahçe, arsa alımı gündemlerini getirebilir. Bir şeylere sahip olmak istediğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz.

Ocak’ın son haftası Aslan Dolunayı etkisi ile yeteneklerinizle kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Otorite figürleri ile tartışmalardan uzak kalmalısınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size çok iyi gelecektir.

Şubatın ilk haftası Kova Burcundaki Yeniay, günlük hayatınızda kalıcı düzenlemeler getirebilir. Ayrıca yeni gruplara ve etkinliklere katılabileceğiniz iş hayatınızdaki kazançların arttığı bir dönem olabilir.

Şubat’ın son haftası Başak Burcundaki Dolunay, sizi biraz inzivaya davet ediyoruz, kafa dinlemek için her şeyden uzaklaşmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Tasarımlarınızı ve fikirlerinizi not etmeyi unutmayın.

Mart’ın ilk haftası Balık Yeniayı size finansal konularda sıkıntı yaşamamak adına öngöremeyeceğiniz finansal konulara girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta biraz daha içsel deneyimler yaşayabileceğiniz bir dönem.

Mart’ın son haftası Terazi Dolunayı etkisiyle, kendiniz ve partneriniz konusunda bir dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama sakin kalırsanız her şeyin rahatlıkla oturacağını farkedebilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalara, sözleşmelere dikkat etmelisiniz.

8 Nisan’daki Koç Burcundaki Güneş Tutulması, günlük hayatınızı düzenlemeye çalışırken planlanmış olan işlerimizi harekete geçirmek için eşin desteğine ihtiyaç duyabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Gelir gider dengenizi kurmaya çalışmalısınız önümüzdeki 6 aylık süreçte.

Nisan’ın son haftası Akrep Dolunayının etkisi, ruhsal olarak baskılanma hissettiğiniz, olayların planladığınız gibi gitmediğini hissettiğiniz ama ruhsal yönünüzü iyileştirici çalışmalar yapmak ya da bir psikologdan destek almak bu süreçte size iyi gelebilir.

Mayısın ilk haftası Boğa Yeniayının etkisi ile birlikte, günlük hayatınızda, çalışma ortamınızda sistemli düzenlemeler için gayret ederseniz hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu dönemde partnerinizden maddi ve manevi destek görebilirsiniz. Mahkeme, dava, miraslı gündemleriniz olabilir. Bilinçaltınızda güzellikle ilgili kaygılarınız doğrultusunda estetik yaptırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi dönüştürecek, korkularınızı yenmenizi sağlamak adına terapi almak isteyebilir, yüklerinizden kurtulabilirsiniz.

Mayısın son haftası Yay Dolunayı, iş hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler olabilir. Kimileriniz yeni bir işe başlayabilir. Mahkemelerle ilgili durumlarınız varsa, tazminat, nafaka, miras, eşin kaynakları gibi durumlar sonuçlanabilir. Elinize toplu paralar geçebilir. Bir hobi sizin motivasyonunuzu artırabilir.

Haziranın ilk haftası İkizler Yeniayı, kişisel gelişim konularında, akademik konularda, eğitim konularında şansın sizden yana olduğu bir dönemdesiniz.

Haziranın son haftası Oğlak Dolunayının etkisi, kariyerinizde parlayacağınız bir dönemdesiniz. Ailenizi ve sevdiklerinizi yoğun çalışma temposundan unutmayın. Kimilerinizin yurtdışı seyahat gündemleri olabilir. Sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim.

Temmuzun ilk haftası Yengeç Yeniayının etkisiyle, kariyer hayatınızda büyüdüğünüz, yurtdışı, akademik kariyer, eğitim konularında başarılı çalışmalarınızı büyüttüğünüz bir dönem olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklar artabilir. Belki edindiğiniz bir hobi ya da aldığınız bir eğitim size değişim dönüşüm yaşatarak kişisel gelişiminize katkı sağlayabilir. Spekülatif yatırımlara dikkat etmelisiniz.

Temmuzun son haftası Oğlak Dolunayının etkisiyle, ani şekilde karşınıza çıkacak iş fırsatları sizi mutlu edecek ve kariyerinizde güzel başlangıçlara vesile olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz bir dönem. Çalışma ortamınızda düzenlemelere gidebilirsiniz.

Ağustosun ilk haftası Aslan Yeniayının etkisiyle, Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, yaşadığınız sorunlar tekrardan gündeme gelebilir ve çözüme ulaşabilir. Sorumluluklarınız fazlasıyla sizi sıkabilir, dikkatinizi toplamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu dönemde estetik işlemlerinden uzak kalmanızda fayda var. Retrolar sebebiyle, memnun kalmayıp tekrardan bu gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Ağustosun son haftası Kova Dolunayının etkisiyle, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz dikkat.

Eylülün ilk haftası Başak Yeniayı, bilinçaltınızdaki size yorucu gelecek durumlardan kurtulmak için şifalanmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde duygusal yaralanmalara açık bir dönemdesiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde sağlık problemleriniz devam edebilir. Fiziki değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Eylülün son haftası Balık Burcundaki Ay tutulması, bilinçaltınızdaki ayrıntılı, takıntılı halleriniz, sorumluluklarınızın fazla olması günlük rutinlerinize odaklanma problemleri yaratabilir. Ruhsal olarak içinize kapanabilirsiniz. Kilgili kişisel gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu dönemde bazı dedikodulara maruz kalabilirsiniz kulak asmamanızı tavsiye ederim.

2 Ekim Terazi Burcundaki Güneş tutulması, burcunuzda gerçekleşiyor. Kendinizle ilgili sorumluluklarınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz Sistemli hareket etmelisiniz. Evinizle ilgili tadilat gündemi olabilir. Sorunlarınız

Ekimin son haftalarına doğru Koç Dolunayının etkisiyle, parlamak isteyeceğiniz, kend

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