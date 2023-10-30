30 Ekim - 5 Kasım haftalık burç yorumları! Ünlü astrolog Zeynep Özge Kuzu anlatıyor...

Ünlü astrolog Zeynep Özge Kuzu, haftalık burç yorumlarıyla Snob Magazin'de... İşte ünlü astroloğun ilk yazsısı ve 30 Ekim-5 Kasım haftalık burç yorumları sizlerle...

Öncelikle Cumhuriyetimizin 100.yılını tüm kalbimle kutluyorum.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Uzun zamandır ara vermiştik ve yeni sezonda haftalık etkileri beraber değerlendirdiğimiz bir konseptle Snob Magazinle’yiz, gündemde her an olanı ilk benden duyacağınıza söz veriyorum ve haftanın gündemlerini beraber takip edelim ????

28 Ekim’de Ay tutulması vardı ve bu haftaya etkisi ciddi manada yansıyacaktır. Ve yine ABD’nin çok etkili olacağı bir tutulma. Peki dünyaya ve bizlere etkileri neler olacaktır?

-Maalesef ki Savaşın dizginleneceğini hala düşünmüyorum. Bizlere düşen galeyana gelmeden süreci en olması gereken süreçte devletimize bırakarak takip edelim. İran yine savaş bölgesine çekilebilir.

-Bu tutulmayla birlikte boğa etkisi olduğu için dünyanın, yerin ciddi manada çatışma haline gelmesi beklenebilir. Yer altını ve kaynaklarını da etkileyen bir süreç.

-Bankalar, borsalar, tarla ve çiftçiler de bir hayli gündemimizde.

-Mars Jüpiter karşıtlığı bu tutulmada askeriyenin hiç olmadığı kadar tavizsiz, acımasız ve sınırsız davranabileceği, askeri müdahalelerin artabileceği.

-Bir önceki tutulma 5.evi işaret ediyordu çocuklar ve ünlülerdi, ve Dilan Polat ile başlayan araştırmalar bir çok ünlüyü ve fenomeni kapsayacak şekilde genişletilecektir, süreçle ilgili ayrıntıları her hafta yazıyor olacağım.

-Şimdi ise 4.ev yani yeraltı, genetik, ölümler, depremleri ve Türkiye’nin dünyada yankı bulmasını işaret ediyor.

-Mars Uranüs karşıtlığının kesinleştiği kasımın 2.haftası ise savaşın seyri değişiyor artık sürece nükleer ve kitlesel müdahalelerin de gerçekleşebileceği süreçleri anlatır.

-Güç hiç olmadığı kadar teknolojiyi kullanabilir! Ordular ordular ordular!!! Diğer dost olduğumuz ülkeler aslında sadece dost sandığımız bir sürece dönebilir ilişkiler gerilebilir!

-Türkiye 100.yılına yakışan bir tarihi sınav veriyor! Stratejisi çok çok önemli ve gücünü arabuluculuktan dolayı kullanmıştı 14 Ekim tutulmasında şimdi sıcak savaş bölgesine yavaş yavaş çekiliyor ama gerçek etkiyi 2024’te konuşuyor olacağız şimdilik yardımdan yana oynamaya devam edecek gibi...

-Bizim ülkemizde ise Muhalefetin çıkışlarını, vatan algısının sokaklara taşınmasını, kaynakların kullanılmasını ve meclisten çıkan bazı kararlarla ülke yönetim şeklini ortaya koyabilir. Finansal anlamda ciddi zam sürecine ve ekonomik sıkıntılara dahil olduğumuz bir kışa hazırlık yapıyor olabiliriz.

-Bu etkilerden daha sonra yine bahsedeceğim ama daha önce de hep altını çizdiğim sürece yaklaşıyoruz ev ve araç fiyatlarında ki gerileme devam ediyor, artık kar ederim diye yatırım yapmak hayal olacak.

-Sayfaların ya da hesapların çalınabileceği bir dönem, kandırılmaya dikkat!

-Kişisel olarak intikama dikkat edelim, çatışmalar özellikle aile içi çatışmalara dikkat çekiyorum! Bir çok boşanma haberi duyabilirsiniz!

Kavga ve çatışmalarla bir sonuca varamayız ve geri dönülemez sözler çıkabilir ağzımızdan. Daha çok manevi ve kendi işlerimize odaklandığımız, kendimizi nasıl rahatlatabiliyorsak o şekilde süreci atlattığımız bir dönem olsun.

Kitap okumak, film izlemek, ibadet etmek, geçmiş çalışmalarımızı tamamlamak çok daha doğru olacaktır. Ya da bu süreçte psikolojimiz çok yıprandığından danışmanlık, psikolojik yardımla süreci atlatmaya çalışalım.

Ve bakalım yükselen burçları neler bekliyor bu hafta...????

Koç ve Yükselen Koç

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması sana maddi olarak getirileri olabilir iyi değerlendirmeni öneririm. Çabalar etrafına bakarsan maddiyata çevirebileceğin birçok fırsat yakalayabilirsin. Dürtüsel olarak harcamaya da çok yansıtsın bu dengeyi kaçırmamaya çalış. Vergiler ve ödemen gereken birtakım unuttuğun borçlar çıkabilir estetik için uygun zamanlar değil.

Boğa ve Yükselen Boğa

28 Ekim Boğa burcundaki Ay tutulması sizin ben ve biz aksında gerçekleşiyor. İlişkilerle ilgili birtakım sınavlar verebilirsiniz. Maddi konularda ipin ucu kaçabilir harcamalara dikkat. Zevk ve keyif mi yoksa istemediğin, sevmediğin sorumluluklarına vakit ayırmak mı iyi karar ver bugün ayırmadığın birkaç saat sonrasında birkaç ayına mal olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

28 Ekim boğa burcundaki Ay tutulması; biraz dinlenmek, kendine vakit ayırmak ile ilgili uyarmakla birlikte, yeni kararların alınması, yeni başlangıçların yapılması ile ilgili içe çekilmek kendine zaman ayırmak konusunda içsel olarak sizi tetikleyecektir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması sosyal konular, çocuklar, yeni network bağlantıları, sosyal medya da girişimlerde bulunmak kariyerden gelen gelirlerde artış şeklinde gündemler getirmekle birlikte ani fırsatlar içinde olumlu yönde göstergeler sunmaktadır.

Aslan ve Yükselen Aslan

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması kariyer hayatınız ile ilgili yeni gelişmelerin söz konuşu olacağını, birtakım kopmak üzere olan bağların sonlandırılabileceğini anlatmakla birlikte kariyer hayatında bir tamamlanma enerjisini de size yansıtacaktır. Bu süreç içerisinde birkaç ay boyunca kariyer, iş hayatı, evlilik mevzuları sizin için öncelikli olacaktır.

Başak ve Yükselen Başak

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması uzun seyahatleri, yeni keşfedilecek coğrafyaları, yeni kültürleri öğrenmeyi gündeminize getirmekle birlikte. Akademik hayat ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak, yabancı dil öğrenmek için harekete geçilebileceğini de anlatmaktadır.

Terazi ve Yükselen Terazi

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması miras gündemlerini, kredileri, ortaklıklardan elde edilen gelirleri, eş gelirlerini, sigorta ödemelerini gündeminize getirebilir. Bu süreç ani kararların alınmaması, dürtüsel davranmamak, korkularınızın esiri olmamak için sizi uyarıyor.

Akrep ve Yükselen Akrep

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması süren bir davanız vs. var ise buradaki tamamlanma enerjisi ile davanın sona erebileceğini anlatmaktadır.

Evlilik hayatınız ile ilgili olarak dikkatli ve dengeli davranmakta fayda var. Boğa burcunun tutucu enerjisini kullanmayın daha esnek olmak sizin uzun vadede işinize yaracaktır.

Bu süreç akrep burçları için kopmak üzere olan ilişkileri sonlandırmak olarak çalışabilecektir. Bu evlilik ilişkisi ya da herhangi bir iş birliğinin sona ermesi olarak etkilerini gösterebilir.

Yay ve Yükselen Yay

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması sağlık ile ilgili konulara dikkat çekmekle birlikte, iş hayatında ve rutin hayatınızdaki dengeler konusunda da birtakım farkındalıklar yaşayacağınız konusunda gökyüzü uyarıyor. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Bu süreçte evcil hayvanlarınız ile ilgili de sağlık vs. problemleri olabilir. Veteriner kontrollerini aksatmamakta fayda var.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması çocuğu olan oğlak burçları için kararlar almak. Sevgilisi olmayan için yeni bir ilişkinin başlangıcı olarak ya da çevrenizdeki insanları fark etmek anlamında gelişmelere gebe olabilir. İlişkilerde acele hareket etmemek ani kararlar vermemek gerekir. İlişkiler ve arkadaşlıklar arasında dengede olmak ani kararlar almamakta fayda var.

Kova ve Yükselen Kova

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması eviniz ile ilgili gündemler odak noktanız olacaktır. Bu süreç içerisinde toprak konularında yatırım yapmak vs. için size fırsatlar sunulacaktır. Ev içerisinde dekorasyon işlemleri, ev ile ilgili alışverişler söz konusu olabilir. Hatta tamir edilmesi gereken ev gereçleriniz var ise bu süreç içerisinde bu tamamlanma enerjisinden faydalanıp tamir ettirebilirsiniz. Babanız ile ilgili ani birtakım gelişmelerde gerçekleşebilir.

Balık ve Yükselen Balık

28 Ekim de Boğa burcundaki Ay tutulması yepyeni seyahatler, yeni keşifler, yeni eğitim programlarının başlangıcı şeklinde hayatınıza etkiler katacaktır. Zihinsel olarak oldukça aktif olacağınız bir süreç sizi beklemektedir. Kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili bekledikleri gelişmeler haberler var ise bu süreç içerisinde gerçekleşecektir

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.