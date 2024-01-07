8-15 Ocak haftalık burç yorumları! Ünlü astrolog Zeynep Özge Kuzu anlatıyor

Herkese Merhabalar, iyi haftalar Sevgili Snob Ailesi ????

Bu haftanın bence en önemli olayı 11 Ocak tarihinde oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeniay bu yılın ilk yeniayıdır ve bu yeniayın plüto kavuşumunda gerçekleşmesi ve plütonik etkiler taşıması olarak dikkat çekmektedir.

Yeniay haritasını Ankara merkezli açtığımızda yükselen burcunun ikizler burcu olduğu yöneticisi Merkür’ün de yay burcunda olduğu dikkat çekmektedir. Bu da ticari anlaşmalar, sözleşmeler ve ülkeler arası ilişkilere dikkat çekmektedir.

Mars Denklinasyon Dışında! Haddini aşma cezalandırılırsın diye bizleri uyarmakta!

Mars yani aksiyon ve hareketlerin temsili ciddi ciddi tehlike arz ediyor, Mundane olarakta askeri hareketlilikleri anlatan Mars, terör, saldırı gibi eylemlere dikkat çekmekte. Askeri hareketlilikler, terör eylemleri, ordular, silahlar, uçaklar. Devlet yöneticileri ve saldırıları ihtimalini güçlendiriyor.

Atamalar, devlet kararları, inşaatla ilgili yenilikler ve kanunda yeni düzenlemeler!

Oğlak burcunda gerçekleşen yeniayın haritanın 8.evinde gerçekleşmesi nedeniyle; yeni sorumluluklar, yeni planlamalar ve projelere işaret ederken, bankacılık sistemi ile ilgili yeni haberler almayı, vergilendirme sistemi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri, sigortacılık sektöründeki yeni rakamlar hakkında bize bilgi vereceği hakkında da işaretler vermektedir.

Yeraltı hareketliliğine dikkat!

Yeniayın plütonik etkiler taşıması nedeniyle etkilerini güçlü bir şekilde ortaya koyacağını, plütonun 29 derecede olması agresyonu işaret etmekle birlikte bahsettiğimiz alanlarda güçlü değişim, yenilenme işaretleri de vermektedir.

Göçmenler konusu bu hafta masamızda!

Yeniayın yöneticisi merkürün yay burcunda ve açısız olması nedeniyle göçmenler, eğitim sistemi, ithalat/ihracat, yabancı ülkeler ile ilgili gelişmeler gibi konularda da haberler alabileceğimizi bize anlatmaktadır.

08 Ocak 2024/Pazartesi

Haftaya ay’ın yay burcunda balzamik faza doğru ilerlediği ve venüs kavuşumunda olduğu görülmektedir. Pazartesi gününü sevdiğimiz, keyif aldığımız konulara ayırmak istediğimizi anlatmakla birlikte, ekonomik anlamda yeni planlamalar yapacağımızı da işaret etmektedir.

Biraz daha fazla içe kapandığımız hatta duyguları da abarttığımız zamanlar olarak dikkat çekmektedir. Harcamalarımıza dikkat etmemizde yarar var. Dispozitör jüpiter etkisi ile abartılı harcamalar yapabiliriz, hatta bir anda kendimizi uçak bileti almış olarak da bulabiliriz.

Merkür ise neptün karesine artık neredeyse tam kare açı gerçekleştirmek üzere ilerlemekte olup; kandırılmalara, aldatılmalara, size yalan söylenmesine dikkat etmelisiniz, aynı zamanda kendinizde yalan söylememeye dikkat etmelisiniz. Bu açı bir miktar unutkanlık efekti yaşatabilir o nedenle yaptığınız her işi check ederek ilerlemenizde fayda olacaktır.

09 Ocak 2024/Salı

Merkür ve neptün arasındaki kare açının kesinleştiği bir güne uyanıyoruz. Gün boyunca size verilen sözlere şüphe ile yaklaşmanızı, her duyduğunuza inanmamanızı, insanların bu açının etkisi ile çok kolay yalan söyleyebildiklerini sürekli kendinize hatırlatmanızı öneririm.

Güneşin ise uranüs’e 120 derecelik açıya doğru ilerlemekte olduğu görülüyor. Kendimize güvenimizin arttığı, gün içerisinde sürekli zihninizde dolaşan daha özgür olmalıyım, daha fazlasını yapmalıyım, ben çok daha iyiyim gibi içsel motivasyonunuzu arttıracak bir açı olarak dikkat çekmektedir.

Hem merkür neptün arasındaki kare açı, hemde güneş ve uranüs arasındaki bu açının çok olumlu etkisi ise kişisel olarak yaratıcılığımızı arttıracağı yönünde olacaktır. Yeni ve orjinal fikirlere çok katkı sağlayan bir gün olarak olarak dikkat çekmekle birlikte hatta bu açıyı iyi değerlendirenlerin yaratıcılıkları sonucu ödüllendirilebilecekleri bir süreci başlatabileceklerini de söyleyebilirim. O nedenle bu açıları iyi değerlendirmekte yarar vardır.

10 Ocak 2024/Çarşamba

Güneş ve uranüs açısının kesinleştiği bir güne uyanıyoruz. Tıpkı Salı gününde olduğu gibi kendimize güvenimizin arttığı, farkındalığımızın yükseldiği bir gün olarak dikkat çekmektedir. Yaratıcı enerjimizin de yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Marsın satürn ile sekstil açı gerçekleştirmesi irademizi olumlu anlamda kullanabileceğimizi, istersek herşeyin üstesinden gelebileceğimizi bize anlatmaktadır. Bu açı zorlu çalışmaların zamanlamanın doğru yapılması sonucunda üstesinden gelebilmeyi bize anlatmaktadır.

11 Ocak 2024/Perşembe

11 Ocak tarihinde oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeniay ve bu yeniayın 9 orb ile plüto kavuşumunda gerçekleşmesi yani plütonik etkiler taşıması olarak dikkat çekmektedir. Yeniay haritasını Ankara merkezli açtığımızda yükselen burcunun ikizler burcu olduğu yöneticisi merkürün de yay burcunda olduğu dikkat çekmektedir.

Oğlak burcunda gerçekleşen yeniayın haritanın 8.evinde gerçekleşmesi nedeniyle; yeni sorumluluklar, yeni planlamalar ve projelere işaret ederken, bankacılık sistemi ile ilgili yeni haberler almayı, vergilendirme sistemi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri, sigortacılık sektöründeki yeni rakamlar hakkında bize bilgi vereceği hakkında da işaretler vermektedir.

Yeniayın plütonik etkiler taşıması nedeniyle etkilerini güçlü bir şekilde ortaya koyacağını, plütonun 29 derecede olması agresyonu işaret etmekle birlikte bahsettiğimiz alanlarda güçlü değişim, yenilenme işaretleri de vermektedir.

Oğlak burcunun dispozitör gezegeni satürnün balık burcundan yeniayı yönetmesi nedeniyle de önümüzdeki 15 günlük süre içerisinde ülke genelinde yoğun yağmur ve kar yağışı olacağını da bize anlatmaktadır.

Yeniayın yöneticisi merkürün yay burcunda ve açısız olması nedeniyle göçmenler, eğitim sistemi, ithalat/ihracat, yabancı ülkeler ile ilgili gelişmeler gibi konularda da haberler alabileceğimizi bize anlatmaktadır.

Oğlak burcundaki yeniay kişisel hayatlarımızda ise bizi daha disiplinli olmaya, değişimlere daha açık olmaya, çalışma hayatında üretmenin önemli olduğuna dair yönlendirecektir. Hatta bu yeniay etkisi ile önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde pek çok kişinin yeni işlerine başlayacağını da söyleyebiliriz. İş hayatı ile ilgili yenilik, yenilenme, kurumsal hayatta yeni kararlar alınması ve uygulanması şeklinde etkilini bize gösterecektir.

12 Ocak 2024/Cuma

Ay’ın kova burcuna geçişi ile güne başlıyoruz, bugün arkadaşlarla bir arada olmak onlarla vakit geçirmek, sosyal hayatınızı canlandırmak isteyebilirsiniz.

Yay burcundaki merkürün de ortalama hızının üstüne çıkması nedeniyle; günün hızlı ve dinamik bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim, iletişimde hız, düşüncelerde hız, ticarette hız şeklinde kendini gösterecektir.

Öğle saatlerinde mars ve jüpiter arasında 120 derecelik açı gerçekleşecek olup günün enerjisinin yüksekliğinden bize bahsetmekle birlikte, panik ve korkularımızı da biraz arttıracak etkiler olarak düşünülebilinir.

Günün enerjisi hem merkürün ortalama hızının üstünde olması hem marsın jüpiter ile bağlantı kurması hız, hareket, aşırı istekler, acelecilik şeklinde kendini gösterecektir. Kontrolün hep sizin elinizde olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririm. Bu enerjiyi post paylaşmak vs. gibi değerlendirebilirsiniz, paylaştıklarınız çok hızlı bir şekilde beklediğinizden daha geniş çevrelere ulaşabilir. Açı hayata karşı motivasyonunuzu, direncinizi, enerjinizi arttıracak güzel bir Cuma kapanışı etkisi yaratacaktır.

13 Ocak 2024/Cumartesi

Mars ve jüpiter açısının ve merkürün ortalama hızının yüksekliği halen daha devam etmekte olup; Cuma günü yapılan tavsiyeleri bugüne de eklemek istedim. Hız, hareket, aşırı istekler, acelecilik şeklinde kendini gösterecektir. Kontrolün hep sizin elinizde olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririm. Bu enerjiyi post paylaşmak vs. gibi değerlendirebilirsiniz, paylaştıklarınız çok hızlı bir şekilde beklediğinizden daha geniş çevrelere ulaşabilir. Açı hayata karşı motivasyonunuzu, direncinizi, enerjinizi arttıracak güzel etkiler taşımaktadır.

Ay kova burcundaki seyahatine devam ediyor, yeni arkadaşlarla buluşmak, sosyal ortamlarda bulunmak, tiyatro, sinema vs. gibi etkinliklere gitmek için oldukça uygun bir enerji hakim olacaktır.

14 Ocak 2024/Pazar

Günün ilk saatlerinde güneş ve venüs declinasyonda parallel açı gerçekleştirdiğinden dolayı; yaratıcı rüyalar görerek geceyi geçirmek mümkün olmakla birlikte güne de yaratıcı fikirlerle uyanmak şeklinde etkisini gösterecektir. Günün enerjisinde sanatsal faaliyetlerde bulunmak olduğundan dolayı hafta sonunu yine tiyatro, sinema sanatsal konulara ayırabilirsiniz.

Pazar günü merkürün de oğlak burcuna geçmesi ile birlikte artık önümüzdeki haftanın oldukça planlı olacağını, iş odaklı olacağımızı söyleyebilirim.

Merkür oğlak burcundayken düşünce sistemimiz daha konsantre daha gelecek ve sonuç odaklı çalışmaya yöneliktir. Merkürün oğlak burcuna geçişi ile birlikte önümüzdeki bir aylık sürecin düşünce sistemimizde yarattığı etkinin odaklanmak ve çözüm odaklı olmak ile ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Şimdi gelelim Bu haftanın Yükselen Burçlara göre etkilerine ????

Koç ve Yükselen Koç

Bu hafta Oğlak Yeniayı ile kariyeriniz ve toplumsal statünüz ön planda olabilir. Bazılarınız iş değişikliğine gidebilir. Bazılarınız üst pozisyonlara geçebilir. İşyerlerinizde yeni düzenlemeler yapılabilir. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Maaşlarınızda iyileştirmeler yapılabilir. Yine bu süreçte evli olanlar bebek haberi alabilirler.

Boğa ve Yükselen Boğa

Bu hafta Oğlak Burcundaki Yeniayının etkisiyle kariyer hayatı sizlere destek veriyor ve kiminiz eğitim için farklı ülkelere gidip, farklı kültürlere, yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Gelecek planları genişliyor ????

İkizler ve Yükselen İkizler

Bu hafta Oğlak burcundaki Yeniayın etkisiyle bilinçaltınızla ilgili çözmeniz gereken durumları çözebilirsiniz. Bazılarınız birlikteliklerini ciddiyete taşıyabilir. Kimileriniz üniversiteden mezun olup, yeni kariyer hayatına adım atabilirler.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Bu hafta Oğlak Yeniayının etkisiyle kariyer hayatınızda bir denge bulmaya çalıştığınız dönem olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla, ortaklı işlerle ilgili mücadeleci bir tutum içinde olabilirsiniz. Kimileriniz işten ayrılabilir, kimilerinizin hayalini kurduğunuz, istikrar sağlayacağınız bir işe girme ya da iş kurma durumları söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda, arkadaş gruplarında farklı kişilere çekilerek ani birlikteliklere başlayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa eğer eğitim hayatı ile ilgili, yeni adımlar atabilir, sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Bu hafta oğlak yeniayı etkisi ile sağlık problemleriniz varsa iyileşme sürecine girebilirsiniz. Belki düzenli kullandığınız bir ilaç varsa, ilaç kullanmayı bırakacağınız bir dönem de olabilir. Kimileriniz bu dönemde evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmedik ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim, yurtdışı, akademik kariyer konularında da fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Bu hafta Oğlak Burcundaki Yeniay etkisiyle, eğitimlere katılabilir, kişisel gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz. Evinizde tadilat tamirat işleri ile uğraşabilirsiniz veya aniden taşınma gündemleriniz olabilir. Okült konularla, bilinçaltı çalışmaları ile ilgili eğitimler alabilirsiniz. Ayrıca bu konularda danışmanlıklar verip insanların bilinçaltlarında faydalı çalışmalar yapabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Bu hafta Oğlak Yeniayı, gayrimenkul, bağ, bahçe, arsa alımı gündemlerini getirebilir. Bir şeylere sahip olmak istediğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu süreç içerisinde harcamalara dikkat etmekte fayda var. Gelir gider dengesi oluşturmak sizin için faydalı olacaktır.

Akrep ve Yükselen Akrep

Bu hafta Oğlak Yeniayı size, yeni yıla girerken kardeşlerinizle ilgili bazı fayda sağlayan bir süreç olabilir. Bu süreçte eş desteği ve ortaklıklardan da destek görebilirsiniz. Kimileriniz eşin desteğiyle eğitimlere katılabilir kimileriniz araç alımı yapabilir. Bu süreçte kemiklerle, dişlerle, ciltle ilgili sağlık sorunlarınız oluşursa çözüm bulabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yay

Bu hafta Oğlak Yeniayı size, yeni yıla girerken kardeşlerinizle ilgili bazı fayda sağlayan bir süreç olabilir. Bu süreçte eş desteği ve ortaklıklardan da destek görebilirsiniz. Kimileriniz eşin desteğiyle eğitimlere katılabilir kimileriniz araç alımı yapabilir. Bu süreçte kemiklerle, dişlerle, ciltle ilgili sağlık sorunlarınız oluşursa çözüm bulabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Bu hafta, Oğlak Yeniayının etkisiyle dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapmak isteyeceğiniz kadar motivasyon olarak kendinizi daha enerjik daha neşeli hissedebilirsiniz. Kariyer gelirleri ile ilgili yeni gündemler de söz konusu olacaktır. Sosyal çevreniz ile sıkı ilişkiler geliştirmeniz konusunda da gökyüzü sizi destekliyor. Arkadaşlık ilişkilerine önem vereceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Fazlaca sosyal ortamlara girip çıkacağınız bir süreç olarak göze çarpmaktadır

Kova ve Yükselen Kova

Bu hafta Oğlak yeniayının etkisiyle, içinize dönüp şifalanmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınızdan ziyade ailenizle, çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Halihazırda olan sağlık gündemleriniz varsa iyileşme dönemine girebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Bu hafta Oğlak Yeniayının etkisiyle, kariyerinizden kazandığınız para sizi tatmin etmeyebilir ve yakın çevrenizle, kardeşlerinizle organizasyon anlaşmaları yapabilirsiniz ve ticarete adım atabilirsiniz. Yeni keşifler yapmak için sabırsızlık hissedeceğiniz bir dönem.

Sevgiler

Zeynep Özge Kuzu

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