6-13 Kasım haftası astrolojik olarak bizleri neler bekliyor? Neleri yapmalıyız? Neleri yapmamalıyız?

Bu hafta özel bir hafta çünkü 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Vefatının 85.yılı ve Rahmetle, Minnetle anıyoruz...

Çok yoğun enerjili hatta biraz enerjik bir haftasonu atlattınız biliyorum ve bu enerji kasım ayı boyunca devam edecek gibi, biraz dinlemeye davet ediyor bizi doğa, akışa ayak uyduralım derim ben ????

Ay Boşlukta Zamanları Dikkat!

Hemen bu haftanın ay boşlukta zamanlarıyla başlayalım ki önemli görüşmeleri, ameliyatları, başlangıçları bu döneme denk getirmemeye çalışalım..

6 Kasım 10.25-22.40

11 Kasım 18.05-21.40

Bu hafta hastalıklara açık!

13 Kasım Yeniayı Akrep Burcunda olan bir yeniay ve ülkemizi de ciddi manada etkiliyor. Bulaşıcı hastalıklarında yayılması özellikle bağırsak bölgesini, böreği ve cinsel hastalıkları etkileyecek gibi.

Ülkemizde birçok alanda zam haberi alabiliriz bu hafta.

Borsanın Yas ayı!

Borsa da ciddi anlamda etkilenmişti geçtiğimiz aydan çünkü tutulma vardı, Kasım ayıda ciddi anlamda sert dalgalanmalar görülebilir. Özellikle 13 Kasım Haftası Dikkat! Keza yine kripto paraların da çok sağ gösterip sol vurabileceği bir ay!

Kazalara Açığız!

Mars Uranüs karşıtlığının başladığı 9 Kasım itibariyle kazalara çok çok dikkat mesleki anlamda risk içinde olan meslek gruplarına (polis, maden, elektrik, güvenlik, cerrah vb) işaret ettiği gibi, beklenmedik eylemlerin içine de sokabilir bizi. Ani kas krampları da görülebilir.

Doğal Afetlere dikkat! Olabildiğince meteorolojiyi ve uyarıları takip edelim! Çok hızlı soğumalar ve mevsim değişimi sağlığımızı da ciddi anlamda zorlayabilir.

Bu Haftanın kişisel etkileri, ikili ilişkiler için pazartesi gününü kullanın!

6 Kasım Pazartesi günü İlişkiler ve sosyallik için uygun bir gün.

Estetik ve kişisel bakım için perşembe gününü kullanın!

8 Kasım Çarşamba Venüs Terazi burcu geçişiyle birlikte 8-9 kasım ikili ilişkiler için güzel bir süreci işaret ettiği gibi, estetik, kişisel bakım, dekorasyon, bize yakışan giyim tercihleri yapılabilir ve anlaşma, uzlaşmalar için uygun bir gün.

Eğitim ve yurtdışı işleri için 10-11 Kasımı kullanın!

10 Kasım Merkürün yay burcuna geçişiyle birlikte uluslararası söylemler artık gündemimizde olacaktır, eğitim almak, eğitimleri tamamlamak, yurtdışı evrak işlemlerini halletmeye çalışmak, verimli öğrenme süreçleri için de uygun olacak gibi görünüyor.

Online Eğitim mi Başlıyor?

Online eğitimin haberlerini bu hafta duyabiliriz. Malum asansör haberleri ve yiyecek sorunları ciddi anlamda artmaya başladı.

Gündeme ve Magazine Dair!

Geçtiğimiz haftanın gündemi olan Polatgiller olayı dahada derinleşecektir ki geçen hafta snop magazin yazımızda da belirtmiştik. Emsal fenomenler ve ürünleri ciddi anlamda da merceğe alınarak daha çok gözaltı ve tutuklama göreceğiz gibi duruyor. Tutuklanma zamanı Satürn S konumunda olduğu için çok uzun yıllar çıkacak gibi görünmüyolar.

Bir diğer dünya gündemi ise Gazze.. Gazze özellikle 10 Kasım itibariyle yanına çevre ülkelerini de alarak ( Lübnan, İran, Türkiye, Ürdün gibi) İsrail’e karşılık vermeye başlaması an meselesi.. Özellikle savaşın derinliğinide Nisan 2024 itibariyle Dünya Savaşına dönüşünü izliyor olabiliriz. Özellikle de ABD-Çin savaşı detayları yine yazacağım.

-Mars Uranüs karşıtlığının kesinleştiği 10-11 Kasım ise savaşın seyri değişiyor artık sürece nükleer ve kitlesel müdahalelerin de gerçekleşebileceği süreçleri anlatır.

-Güç hiç olmadığı kadar teknolojiyi kullanabilir! Ordular ordular ordular!!! Diğer dost olduğumuz ülkeler aslında sadece dost sandığımız bir sürece dönebilir ilişkiler gerilebilir!

Gelelim Haftalık burçlara ve etkilerine özellikle 13 Kasım yeniayı etkilerini bilerek yaşarsanız yeniay gündemlerini doğru kullanırsınız.

Haftanın Günlerini takip etmeden yaşamayalım!

Pazartesi Günü; Güne Ay Aslan burcunda başlıyoruz ve iletişim olarak dikkat etmemiz gerekiyor, söylemek istemediğimiz sözler çok ani ve kırıcı olarak çıkabilir ağzımızdan, özellikle günün 10.25 ve 22.40 saatleri arasında ayın boşlukta olması bizleri yersiz, yönsüz hissettirebilir, endişeli ve gergin olabiliriz, zor anları partnerimizle yada rahatlatıcı bir masaj, koku, yemek yada duş ile atlatabiliriz..

Salı Günü; Ay basak burcunda ilerlediği için çok detaylara indiğimiz ve ustalaştığımız bir gün olabilir, bir eğitim veya iş planlamasının verimi için kullanabiliriz.

Çarsamba Günü; Güne Ay başak burcuyla devam ediyoruz ve çok daha dinamik ve hareketli, sağlıklı hissedebiliriz, çok fazla yenilik yapmak istediğimiz bir gün geçirebiliriz, Venüsün de terazi burcuna geçişiyle güzellik ve tasarımla dolu bir gün olabilir.

Perşembe Günü; Ay başak burcunda devam ederken günü planlamak, düzenlemek ve katagorize etmek için çok uygun bir gün, aynı anda birden fazla işi halleden bir halde olabiliriz, kişisel bakım, kuaför ve estetik için 13.30 sonrasını tercih etmeyi unutmayın!

Cuma Günü; Ay terazi burcuna geçerek venüsün yanına ilerleyerek güne huzur ve aşk katıyor! Ama merkürün satürn zor açısı ise bazı taleplerimiz için çok zorlayıcı olabileceğimize dikkat çekiyor!

Cumartesi Günü; Ay terazi burcunda ve ilişkilerde ki duygular fazla ön planda! Egosal ve talepsel istekler zorlayıcı olabilir. İş hayatımızda ki talebe yoğunlaşırsak günün verimini daha fazla yaşayabiliriz.

Pazar Günü; Ay Akrep burcunda ve biraz kaotik bir gün, evden çıkmak istemeyebilir biraz daha sezgilerin yönlendirmesiyle içsel bit gün geçirebiliriz, bitki çayları ve ılık bir duş iyi gelebilir.

Koç ve Yükselen Koç

13 Kasım Akrep Yeni ayı sana miraslı bir gündem getirebilir . Manevi olarak birtakım istekleri olabilir ruhunun .. Bu süreçte biraz ibadet , meditasyon gibi iç dünyana yönelebilir zihin detoksu yapabilirsin .. Kaygılı bir süreç geçirebilirsin .. Anlık kazalara dikkat acele iş yapmaktan kaçın bu süreçte ..

Boğa ve Yükselen Boğa

13 Kasım da ki Akrep yeniayı senin için yeni bir partner ya da ilişkinde yeni bir soluk getirebilir .. Venüsün de Terazi burcunda olmasından dolayı dengeyi kurabileceğine ve çok tatlı bir süreç geçirebileceğini düşünüyorum . Kendini çok kaptırıp hayırlarının sınırlarını genişletme sadece .. Kararsızlık ve hayır diyememekte çok aktif ..

Ikizler ve Yükselen Ikizler

13 Kasım Akrep Yeni ayı işhayatı, rutin hayat ile ilgili gündemler, sağlık konularını öne çıkartmakla birlikte, takıntılara yer vermemenizi, temizlik konularını abartmamanızı size anlatıyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

13 Kasım Akrep Yeni ayı spora başlamak, hobilere yönelmek için yeni bir fırsat sunuyor. Yeni bir ilişkinin başlaması da söz konusu olabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan

13 Kasım Akrep Yeni ayı aileniz ile ilgili yeni gelişmeler, eviniz ile ilgili birtakım alışverişler. Hatta yeni bir eve taşınmak gibi gündemler söz konuşu olacaktır.

Başak ve Yükselen Başak

13 Kasım Akrep Yeni ayı yeni iletişim kanalları ile ilgili gelişmeler, zihinsel faaliyetlerde yoğunluk, yeni sertifika programlarına başlangıç, yakın çevre ile daha sık görüşmek gibi gündemler hayatınıza getirmekle birlikte. Ülke içi seyahatlerde söz konusu olabilecektir.

Terazi ve Yükselen Terazi

13 Kasım Akrep Yeni ayı özdeğer, öz sevgi, kendine güven konularını gündeminize getirebilir , parasal gündemler bu süreçte hep yükselen trendiniz olacaktır. Bu süreç içerisinde harcamalara dikkat etmekte fayda var. Gelir gider dengesi oluşturmak sizin için faydalı olacaktır.

Akrep ve Yükselen Akrep

13 Kasım Akrep Yeni ayı kendiniz ile ilgili yeni birtakım değişiklikler yapmak için olumlu zamanlar, spora başlamak, yeni alışverişler yapmak, kişisel olarak kendinizi yenilemek, motivasyon sağlayıcı girişimlerde bulunmak için gökyüzü desteği bu süreçte arkanızda.

Yay ve Yükselen Yay

13 Kasım Akrep Yeni ayı kendinize zaman ayırmanın tekrar vakti geldi. Belki bir ufak tatil yapmanın size iyi geleceği süreçlerden geçiyorsunuz. Bu süreçte kendinizi dinlemenizde, kendinize zaman ayırmanızda fayda var. Sağlık ile ilgili hissettiğiniz birtakım olumsuz durumlar söz konusu ise bu süreçte tedaviye başlamak için size iyi gelecektir. Öncelik hep kendinizde olsun. Meditasyon, reiki vs. konular bu zaman dilimlerinde size iyi gelecektir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

13 Kasım Akrep Yeni ayı sosyal konulara eğilmeniz konusunda yeni fırsatlar sunacaktır. Sosyal medya da iş yapmak isteyenler için iyi bir başlangıç olabilir. Kariyer gelirleri ile ilgili yeni gündemler de söz konusu olacaktır. Sosyal çevreniz ile sıkı ilişkiler geliştirmeniz konusunda da gökyüzü sizi destekliyor. Arkadaşlık ilişkilerine önem vereceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Fazlaca sosyal ortamlara girip çıkacağınız bir süreç olarak göze çarpmaktadır.

Kova ve Yükselen Kova

13 Kasım Akrep Yeni ayı evlilik gündemleriniz olabileceği gibi kariyer hayatınız ile ilgili yeni gelişmelere gebe bir süreç olarak göze çarpmaktadır. İş arayanlar yada iş değiştirmek isteyenler için fırsatlar sözkonusu olacaktır. Bulunduğu iş yerinde devam edenler için ise terfi almak yada departman değiştirmek gibi gelişmeler göze çarpmaktadır.

Balık ve Yükselen Balık

13 Kasım Akrep Yeni ayı akademik konular gündeminizde olacaktır. Lisans ve yüksek lisans için yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun seyahatler ile bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşma isteği gündeminizde yer alacaktır. Yeni keşifler yapmak için sabırsızlık hissedeceğiniz bir dönem. Bu uzun seyahatler ruhunuza yapacağınız seyahatler olarak da tezahür edebilir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.