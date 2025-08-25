  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zuhal Topal'ın kızı Lina annesinin boyuna yaklaştı

Zuhal Topal'ın kızı Lina annesinin boyuna yaklaştı. İşte detaylar...

Zuhal Topal'ın kızı Lina annesinin boyuna yaklaştı

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal, geçtiğimiz gün kızı Lina ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

 Zuhal Topal'ın kızı Lina annesinin boyuna yaklaştı

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Topal, muhabirlerin isteğini geri çevirmeyerek poz verdi ve ayaküstü sohbet etti.“Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı. Yakında çekimler başlıyor.” diyen ünlü sunucu, dizi projeleri hakkında gelen sorulara ise, “İnşallah, ben de çok isterim.” yanıtını verdi. Topal’ın kızı Lina’nın annesinin boyuna yaklaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ece Mumay global arenaya adım attı
  Magazin

Ece Mumay global arenaya adım attı

Aslızen’den unutulmaz gece
  Magazin

Aslızen’den unutulmaz gece

Demet Özdemir; Büşra Develi'nin doğum gününü kutladı
  Magazin

Demet Özdemir; Büşra Develi'nin doğum gününü kutladı

Emrah Akduman bir firma için objektif karşısına geçti
  Magazin

Emrah Akduman bir firma için objektif karşısına geçti

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem evleniyor
  Magazin

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem evleniyor

Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın AVM tarzı!
  Magazin

Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın AVM tarzı!