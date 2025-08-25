 Zuhal Topal'ın kızı Lina annesinin boyuna yaklaştı

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal, geçtiğimiz gün kızı Lina ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Topal, muhabirlerin isteğini geri çevirmeyerek poz verdi ve ayaküstü sohbet etti.“Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı. Yakında çekimler başlıyor.” diyen ünlü sunucu, dizi projeleri hakkında gelen sorulara ise, “İnşallah, ben de çok isterim.” yanıtını verdi. Topal’ın kızı Lina’nın annesinin boyuna yaklaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

