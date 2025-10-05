 Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’ten müzik ziyafeti  

Müziğin en güçlü iki sesi Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek, hafta sonu düzenlenen Cocktail Festival’de sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin en çok beklenen performansları arasında yer alan iki konser de büyük ilgi gördü.

Festivalde sahneye çıkan Emir Can İğrek, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. İğrek, “Ali Cabbar”, “Kor”, “Nalan” ve “Ruj” gibi sevilen parçalarını yağan yağmura rağmen alanı dolduran binlerce müzik severle birlikte söyledi. Konserin ertesi günü “Balkon” şarkısına klip çekeceklerinin müjdesini veren sanatçı, “Şarkımız 17 Ekim’de sizlerle buluşacak” dedi.

Ardından beyazlar içinde sahne alan Zeynep Bastık, “Destan” şarkısıyla sahneye çıktı. “Kör Sevdam”, “Lan”, “Uslanmıyor Bu” ve “Ara” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken, enerjisiyle izleyenleri mest etti. Zeynep Bastık’ın konsere özel seslendirdiği “Birkaç Beden Önce” parçası ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sahne arasında kuliste bir araya gelen iki sanatçı, özlem gidererek dostluk pozu verdi.

