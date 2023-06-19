 Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, dün Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi'nde konser verdi.

Başarılı sanatçı, 90’ların unutulmayan şarkılarından Serdar Ortaç klasiklerine, akustikten rap performansına uzanan renkli repertuvarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Sudi Etuz imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Zeynep Bastık konserine “Sana Bayılıyorum” şarkısıyla başladı. “Ara”, “Marlon Brando” ve “Her Yerde Sen” gibi hit parçalarını tüm seyirci tek bir ağızdan söyledi. 90 dakika boyunca sahnede kalan Zeynep Bastık dillerden düşmeyen son teklisi “Eyvah” ile coşkulu bir atmosfer yarattı. Gecenin başında heyecanlı olduğunu söyleyen Bastık “Elim ayağım titriyor. Birkaç şarkı sonra geçer diye umuyorum. Bu kalabalık o kadar güzel ki…” sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.

Uzun süre konuşulacak bu gecede Zeynep Bastık’ı dostları Murat Boz, Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran yalnız bırakmadı. Arkadaşlarını en önden dinleyerek doyasıya dans ettiler.

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