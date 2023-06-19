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Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Zeynep Bastık, dün akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Binlerce hayranı “Çok heyecanlıyım” diyen Zeynep Bastık’la birlikte şarkıları tek bir ağızdan söyledi…

Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, dün Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi'nde konser verdi.

Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Başarılı sanatçı, 90’ların unutulmayan şarkılarından Serdar Ortaç klasiklerine, akustikten rap performansına uzanan renkli repertuvarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

 Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Sudi Etuz imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Zeynep Bastık konserine “Sana Bayılıyorum” şarkısıyla başladı. “Ara”, “Marlon Brando” ve “Her Yerde Sen” gibi hit parçalarını tüm seyirci tek bir ağızdan söyledi. 90 dakika boyunca sahnede kalan Zeynep Bastık dillerden düşmeyen son teklisi “Eyvah” ile coşkulu bir atmosfer yarattı. Gecenin başında heyecanlı olduğunu söyleyen Bastık “Elim ayağım titriyor. Birkaç şarkı sonra geçer diye umuyorum. Bu kalabalık o kadar güzel ki…” sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.

 Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

Uzun süre konuşulacak bu gecede Zeynep Bastık’ı dostları Murat Boz, Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran yalnız bırakmadı. Arkadaşlarını en önden dinleyerek doyasıya dans ettiler.

Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  

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