Zara diyet döneminde yaşadığı zorluğu anlattı!

Türk halk müziğinin sevilen ismi Zara, Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sevenleriyle buluştu.

Sahnede 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Zara’yı yaklaşık 10 bin kişi izledi. Sol omzunda ay yıldız olan kırmızı bir elbise giyen sanatçı, “Şerefle taşıdığım ay yıldızımın ve rengimiz. 30 Ağustos milli birlik ve beraberliğin bu kadar hissedildiği, coşkuyla kutlandığı böyle bir bayramda halkımızla buluşmak çok çok büyük bir onur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına büyük minnet duyuyorum.” diye konuştu.

90 GÜNDE YEMEK YEMEDİM
Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, çok zor bir 90 gün geçirdiğini anlattı: “Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim.

Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum”

