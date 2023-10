 Yurt dışında yaşamanın zor olduğunu söyleyerek gündeme gelen Didem Uzel, gelen tepkilere cevap verdi!

Didem Uzel'in Snob Magazin'e yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Oyuncu, "Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz yıllardır yurt dışında yaşadınız bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Çok marifet zannediliyor dimi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası... Sahip çıkmanız gereken toprağınız var. Ben de gidebilirim ama buradan hiç kopmadım ve kopmayacağım. Gideceğim ve kaçıyorum efekti yanlış. Gidip, deneyin görün. Amerika için konuşursam kendi vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var" yanıtını vermişti.



Uzel, Snob Magazin'in Instagram hesabına gelen eleştirilere cevap verdi.

Oyuncu, "Kendisi neden kaçtı yıllardır orda yaşadı ki" sözlerine ise, "Kaçmadım defalarca söyledim yine söylüyorum; meslek hayatımın en parlak döneminde burdaki işimi hayatımı bıraktım aşkımın peşinden gittim evlendim. Başka bir ülkede aile kurdum. Aman burası ne sefil iğrenç bir ülke diye terk edip gitmedim. Bu böyle biline" dedi.



Oyuncu, "Sen niye gittin pekala aşkımın peşinden gittim diyosun eee yani genel olarak bakıldığında oranın şartları buradan iyi mi değil mi dürüst olarak onu söyle bence. Hani biz benzinin fiyatlarından her ay bir şeylere zam gelmesinden arabayı yerinden kımıldatmaya korkuyoruz da" yorumuna, "Sen hiç acile gittin mi orada? Sağlık sistemi dengesinin ne kadar kötü olduğunu biliyor musun? İyi ve güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız iyi bir işte olmanız gerek. Uber yaparak, garsonluk yaparak kazandığınız parayla aile geçindiremezsiniz. Hayat orda kolay sanılıyor ama öyle değil. Özellikle son 10 yılda göç çok arttı. İşsizlik çok yüksek. Sana çalışma izni vs verene kadar hep kaçak yaşayıp kaçak yolla para kazanıyorsun. Her gelene kollarını açıp çalışma izni falan vermiyo Amerika. Zor yani. Buradan kaç genç gitmek için uğraştı. Amerika karakaşa karagöze ne vatandaşlık verir ne de çalışma izni. Çalışırsanızda elinizdeki paranın yarısı devlete gider. Konuşturuyorsunuz beni ama Amerika'ya cebinde en az bir yıl yaşayabileceğin parayla gitmen lazım. Çünkü kollarını açıp seni hemen bağrına basmayacak. Önce süründürcek. Belkide o parayı bi güzel yiyip geri gelecek bir seneye kalmadan" diye cevap verdi.



Uzel, "Tuzu kuru" sözlerine ise, "Öyle olsa çalışmam. Hala deliler gibi çalışıyorum. Çocuğumun okulu sosyal hayatı çok önemli. Tuzum yok zaten kuru olsun" karşılığını verdi.

