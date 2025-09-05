 Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

Yılmaz Erdoğan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Spor tarzıyla dikkat çeken sanatçı, "Nasıl güzel görünüyor muyum?" diyerek, gazetecilere takıldı.

'Organize İşler Karun Hazinesi' dizisi için Erdoğan, "Çekimler 25'in sonra başlayacak. Kadro belli oldu" dedi.



Sanatçı, "Fenomen bir film, diziye uyarlandı" sözlerine, "Senaryolarda belli sayfada kalmakla silip atıyordum. Biraz elim rahat oldu. Sekiz bölüm yazmak daha zevkliydi" diye konuştu.

'İnci Taneleri' dizisi için Erdoğan, "Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak. Yeni isimler olacak ama daha belli değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan, hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.