  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

Ünlü sanatçı İnci Taneleri açıklaması! İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

Yılmaz Erdoğan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

Spor tarzıyla dikkat çeken sanatçı, "Nasıl güzel görünüyor muyum?" diyerek, gazetecilere takıldı.

 Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

'Organize İşler Karun Hazinesi' dizisi için Erdoğan, "Çekimler 25'in sonra başlayacak. Kadro belli oldu" dedi.

 Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!


Sanatçı, "Fenomen bir film, diziye uyarlandı" sözlerine, "Senaryolarda belli sayfada kalmakla silip atıyordum. Biraz elim rahat oldu. Sekiz bölüm yazmak daha zevkliydi" diye konuştu.

 Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

'İnci Taneleri' dizisi için Erdoğan, "Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak. Yeni isimler olacak ama daha belli değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan, hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi.

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz
  Magazin

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu
  Magazin

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Bitez’in yeni gastronomi noktası
  Mekan

Bitez’in yeni gastronomi noktası

Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro’dan dev işbirliği
  Magazin

Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro’dan dev işbirliği

Cihan Talay, Organize İşler Karun Hazinesi kadrosuna katıldı
  Magazin

Cihan Talay, Organize İşler Karun Hazinesi kadrosuna katıldı

Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile itiraf
  Magazin

Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile itiraf