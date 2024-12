Yılbaşı ruhu, Kempinski Hotel The Dome Belek'te hayat buluyor 

Belek'in masalsı kış atmosferinde, Kempinski Hotel The Dome Belek, 2025 yılını unutulmaz bir şenlik havasıyla karşılamaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonu, benzersiz Kempinski Hotel The Dome Belek misafirperverliğini ve kusursuz hizmet anlayışını taçlandıran bir dizi yenilikle dolup taşıyor.

2024 yılını yepyeni bir dönüşüm süreci ile tamamlayan Kempinski Hotel The Dome Belek'in ikonik mimarisi ve eşsiz atmosferinde, yenilenen 43 Lagoon Süit ve Lagoon Golf Süit, modern sofistike tasarımı zamansız bir zarafetle birleştiriyor. Her detayı titizlikle düşünülerek tasarlanan yeni süitler konfor ve estetik uyumla, lüksün ve çok özel hislerin doruk noktasını temsil ediyor.

Kempinski Hotel The Dome Belek, konuklarını aynı zamanda unutulmaz gurme deneyimlerle de buluşturuyor. Akdeniz ve uluslararası mutfaklardan ilham alınarak oluşturulan, Kempinski Hotel The Dome Belek iki yeni restoranı Selçuk ve Lale, gastronomik yeniliklerle dolu, damak tadına hitap eden bir lezzet yolculuğu vaat ediyor.

Yeni yıl yaklaşırken, Kempinski Hotel The Dome Belek, konuklarını neşe, sıcaklık ve unutulmaz anlarla dolu bir kutlamaya davet ediyor. İster aileyle paylaşılan şenlikli anlar olsun, ister romantik bir kaçamak; her detayın konukları memnun etmek için düşünüldüğü Kempinski Hotel The Dome Belek Yılbaşı Festivali'nde Spa uygulamaları, özenle hazırlanmış şenlik menüleri ve kişiye özel tasarlanan etkinlikler, yeni yılı unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Zarafetle bütünleşen misafirperverlik ve lüks, her konaklamayı unutulmaz anılara dönüştürüyor.

Kempinski Hotel The Dome Belek Genel Müdürü Amit Sharma, benzersiz bir yılbaşı festivali hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: "2024 yılına veda ederken, tüm ekibimiz adına sizlere ve sevdiklerinize en içten dileklerimi sunuyor; mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yeni yıl geçirmenizi temenni ediyorum.."

13 Aralık 2024'te başlayarak 1 Ocak 2025 akşam saatlerine kadar sürecek olan Kempinski Hotel The Dome Belek Yılbaşı Festivali'nin programında yer alan çok özel etkinliklerin ana başlıkları ise şöyle:

13 Aralık 2024:

Yılbaşı Ağacı Aydınlatma Seremonisi: Saat 18.30'da Kempinski Hotel The Dome Belek lobisinde gerçekleştirilecek.

24 Aralık-1 Ocak:

Çocuk Kulübü Aktiviteleri: Maske yapımı, hazine avı, yaratıcı el işleri, eğlenceli oyunlar ve patlamış mısır eşliğinde günlük film saati gibi birçok heyecan verici aktivite ile çocuklar için unutulmaz bir tatil deneyimi sunuluyor.

Gastronomi ve İçecek Sunumları:

Özel Festival Menüsü: Festival dönemi boyunca Sofra By The Lake’te özel lezzetler konukların tadımı için hazırlanacak.

Öğleden Sonra Çayı: Dome Cafe’de festivale özgü tatlılar, sıcak şarap (Glühwein) eşliğinde sunulacak.

24 Aralık 2024:

Yeni Yıl Arifesi ve Günü Etkinlikleri:

Lale Restaurant: Unutulmaz bir büfe, yeni yıla özgü lezzetler ve canlı eğlence olanağı ile sunuluyor.

Sofra By The Lake: Beş aşamalı özel bir Yılbaşı Arifesi menüsü ile benzersiz bir gastronomik deneyim için planlandı.

31 Aralık 2024:

Yılbaşı Kutlaması-Yılbaşı Gecesi Gala Yemeği (Fantasy Masquerade)

Saat 19.00’da Piano Lounge’da kokteyl resepsiyonu ile başlayacak ve saat 20.00’de büyüleyici gala yemeği ile devam edecek. Gala, maskeli balo teması, The Golden Ensemble, saksafon sanatçısı ve DJ eşliğinde canlı müzik performansı ve eğlence, Kempinski Hotel The Dome Belek konuklarına anılardaki izi hep taze kalacak bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

1 Ocak 2025:

Yılbaşı “Hangover” Brunch: Selçuk Restaurant, saat 07:00-15:00 arasında özel bir “Hangover” Brunch sunacaktır.

Villada Yemek ve Özel İkramlar: Kempinski Hotel The Dome Belek, tüm Yılbaşı Festivali etkinliklerinin yanı sıra, talep üzerine villalara özel akşam yemeği menüsü hazırladı. Dileyen misafirler, konakladıkları villada gurme lezzetlerle özel anlarının keyfini çıkarabilecek.

