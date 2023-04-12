SnobMagazin.com

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tatilden çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Yasmin Erbil'in bikinili kareleri gündem oldu. İşte detaylar...

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile birlikte olan sunucu, bikinili kareleriyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu
Şezlongta uzanırken çektirdiği kareleri paylaşan Erbil, "Namaste" diye yazdı.

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu
Fit vücuduyla dikkat çeken Erbil, arkadaşları ve hayranlarından iltifat mesajları aldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı
  Magazin

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!