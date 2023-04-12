Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.



Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile birlikte olan sunucu, bikinili kareleriyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Şezlongta uzanırken çektirdiği kareleri paylaşan Erbil, "Namaste" diye yazdı.



Fit vücuduyla dikkat çeken Erbil, arkadaşları ve hayranlarından iltifat mesajları aldı.

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