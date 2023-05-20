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Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı. İşte detaylar...

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı

 

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtı.

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı
Ünlü sunucu, bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı
Erbil'in fit fiziği ve güzelliğine binlerce beğeni geldi.

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