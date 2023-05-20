Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtı.



Ünlü sunucu, bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Erbil'in fit fiziği ve güzelliğine binlerce beğeni geldi.

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