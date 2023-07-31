 Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz

Sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatilde olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesaplarında bikinili pozunu paylaştı.



Sunucu, tanga bikinisiyle selfie çekti.

Erbil karelere, "Bir insan vücudunda sıkışmış deniz kızı" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.