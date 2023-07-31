  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz

Ünlü sunucu Yasmin Erbil, sosyal medya hesaplarında bikinili pozunu paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz

Sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatilde olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesaplarında bikinili pozunu paylaştı.

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz


Sunucu, tanga bikinisiyle selfie çekti.

 Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz

Erbil karelere, "Bir insan vücudunda sıkışmış deniz kızı" diye yazdı.

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili poz

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi
  Magazin

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması
  Magazin

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı
  Magazin

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı

Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz'dan ayrıldı mı?
  Magazin

Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz'dan ayrıldı mı?

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı
  Magazin

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  
  Magazin

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  