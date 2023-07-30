  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi. İşte detaylar...

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Geçtiğimiz aylarda yol ortasında tartıştığı görüntüleriyle gündem olan Yasmin Erbil ile Survivor ile tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz tatile çıktı.

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Ayrıldıkları iddia edilen çift, aşka geldi.

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi
Ayrılmadıklarını ilan eden ikiliden Mehemt Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Erbil, romantik kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi
Poyraz'ın da imaj değiştirdiği görüldü.

Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması
  Magazin

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı
  Magazin

Yasmin Erbil'in bikinili pozları olay yarattı

Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz'dan ayrıldı mı?
  Magazin

Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz'dan ayrıldı mı?

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı
  Magazin

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  
  Magazin

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu