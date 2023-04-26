Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, tatile devam ediyor.



Yiğit Poyraz'la sevgili olan sunucu, bikinili karelerini yayınladı.

Erbil, iki kareye gülen emoji koydu. Sunucunun, düzgün fiziği dikkat çekerken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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