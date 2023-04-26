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Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'in tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu, bikinili karelerini yayınladı. İşte haberin detayları...

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

 

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, tatile devam ediyor.

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  


Yiğit Poyraz'la sevgili olan sunucu, bikinili karelerini yayınladı.

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

Erbil, iki kareye gülen emoji koydu. Sunucunun, düzgün fiziği dikkat çekerken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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