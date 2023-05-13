  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, sokak ortasında tartıştı. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'deydi.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Sevgilisi Yiğit Poyraz ile Lucca adlı mekanda oturan Erbil, yanından erken kalkan sevgilisinden montunu almaya kalktı.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

O esnada minik bir tartışma yaşayan çiftten Yasmin Erbil, sevgilisi Poyraz'ı bırakarak mekana geri döndü.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Arkasından giden Yiğit Poyraz ise masaya geri giderek bir şeyler söyledi.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı
Ardından valenin yanına gelen Yiğit Poyraz, aracına binerek oradan tek başına ayrıldı. Yasmin Erbil, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı... 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  
  Magazin

Ünlü sunucu Yasmin Erbil'den bikinili pozlar  

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu
  Magazin

Yasmin Erbil'in bikinili pozları gündem oldu

Gülşen’in İzmir çıkarması
  Magazin

Gülşen’in İzmir çıkarması

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı
  Magazin

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozu olay yarattı  
  Magazin

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozu olay yarattı  