 Yasmin Erbil'in AVM tarzı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Yasmin Erbil, daha sonra meydan katında bir restorana gidip arkadaşıyla vakit geçirdi. Beyazlar içindeki kombiniyle gözleri üzerine çeken Yasmin Erbil, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak soruları yanıtladı. Erbil, "Yeni projeler üzerine çalışıyorum, oyunculuk yapabilirim" açıklamasında bulundu.

