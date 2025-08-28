  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasmin Erbil'in AVM tarzı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in AVM tarzı... İşte detaylar...

Yasmin Erbil'in AVM tarzı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Yasmin Erbil'in AVM tarzı!

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Yasmin Erbil, daha sonra meydan katında bir restorana gidip arkadaşıyla vakit geçirdi. Beyazlar içindeki kombiniyle gözleri üzerine çeken Yasmin Erbil, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak soruları yanıtladı. Erbil, "Yeni projeler üzerine çalışıyorum, oyunculuk yapabilirim" açıklamasında bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Arzu Gündoğdu'nun toplantı arası Nişantaşı şıklığı
  Cemiyet

Arzu Gündoğdu'nun toplantı arası Nişantaşı şıklığı

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!
  Magazin

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Ekin Uzunlar Tekirdağ'da sahne aldı
  Magazin

Ekin Uzunlar Tekirdağ'da sahne aldı

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı
  Magazin

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk
  Magazin

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması
  Magazin

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması