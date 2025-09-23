 Yaşar hayatının film olmasını istiyor mu?

Yaşar, son dönemde sanatçıların hayatının film olması hakkında konuştu.

Kendi hayatının sıkıcı olduğunu belirten sanatçı, "Hayatımın film olabileceğini düşünmüyorum. Herkesin gibi inişli-çıkışlı oldu ve özel bir şey hatırlamıyorum.

Kendi hayatımı yazsam sıkıcı olurdu" dedi.

Palladium Ataşehir AVM'de konser veren Yaşar, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

