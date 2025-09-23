  • Video Galeri Foto Galeri
Yaşar hayatının film olmasını istiyor mu?

Yaşar, son dönemde sanatçıların hayatının film olması hakkında konuştu.

Kendi hayatının sıkıcı olduğunu belirten sanatçı, "Hayatımın film olabileceğini düşünmüyorum. Herkesin gibi inişli-çıkışlı oldu ve özel bir şey hatırlamıyorum.

Kendi hayatımı yazsam sıkıcı olurdu" dedi.

Palladium Ataşehir AVM'de konser veren Yaşar, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

 

