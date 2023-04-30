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Yargı önümüzdeki sezon devam ediyor mu yoksa veda mı ediyor? Senaristi açıkladı...

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisi final mi yapıyor? Senarist Sema Ergenekon'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Yargı önümüzdeki sezon devam ediyor mu yoksa veda mı ediyor? Senaristi açıkladı...

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, pazar akşamları Kanal D'de ekrana geliyor.

Yargı önümüzdeki sezon devam ediyor mu yoksa veda mı ediyor? Senaristi açıkladı...

İkinci sezonuyla ekranda olan dizi için bu sezon final yapacağı söyleniyordu. Dizinin senaristi Sema Ergenekona'dan açıklama geldi.

Yargı önümüzdeki sezon devam ediyor mu yoksa veda mı ediyor? Senaristi açıkladı...
Ergenekon Twitter'dan, "Yargı üçüncü sezon" yazarak, dua, nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu. 

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