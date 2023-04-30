Yargı önümüzdeki sezon devam ediyor mu yoksa veda mı ediyor? Senaristi açıkladı...

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, pazar akşamları Kanal D'de ekrana geliyor.

İkinci sezonuyla ekranda olan dizi için bu sezon final yapacağı söyleniyordu. Dizinin senaristi Sema Ergenekona'dan açıklama geldi.



Ergenekon Twitter'dan, "Yargı üçüncü sezon" yazarak, dua, nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

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