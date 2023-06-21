Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam, bikinili fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu, All Magazine dergisine poz verdi.



Pozam'ın karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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