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Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Beril Pozam bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte haberin detayları...

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam, bikinili fotoğrafını paylaştı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz

Oyuncu, All Magazine dergisine poz verdi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz
Pozam'ın karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan bikinili poz

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