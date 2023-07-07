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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beril Pozam ile Erdem Kaynarca önceki yaz Sığacık'ta çekilen Ada Masalı dizisinde yakınlaşmış ve bu arkadaşlık zaman içinde aşka dönüşmüştü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı

Son olarak Ay Yapım‘ın Academy Day gecesine beraber katılan ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı

Beril Pozam, Erdem Kayarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam'ı takipten çıktı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisi Erdem Kaynarca'dan ayrıldı

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