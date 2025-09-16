  • Video Galeri Foto Galeri
Yağmur Güçlü, Sadri Alışık’ı 'Turist Ömer' selamıyla andı

Yağmur Güçlü, Sadri Alışık’ı 'Turist Ömer' selamıyla andı. İşte detaylar...

26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu” ödülüne, Köprüden Önce Son Çıkış oyunundaki performanslarıyla genç oyuncular Yağmur Güçlü, Mine Yıldız ve Yaren Özkoca layık görüldü.

Gecede ödül alan Yağmur Güçlü, sinemanın unutulmaz karakteri ‘Turist Ömer’in meşhur selamıyla Sadri Alışık’ı andı.

Üç genç sanatçının birlikte yazıp yönettiği ve sahnelediği oyun, tüm imkânsızlıklara rağmen ödülle taçlandı. Oyunculardan Yağmur Güçlü, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bütçemiz olmadığı için çok zorlandık, hâlâ kendi cebimizden karşılıyoruz. Kazancımız yok ama sanatımızı yapıyoruz. İstediklerimizi söylüyor olmak bize büyük bir tatmin veriyor.”

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin tiyatro yapmak olduğunu vurgulayan Güçlü, tiyatroya olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben bu yola ünlü olmak ya da ekranlarda görünür olmak için değil, mesleğimi ve sanatımı yapabilmek, sahnelerde var olabilmek için çıktım. Bu yüzden her zaman önceliğim tiyatro olacak.”

