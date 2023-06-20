  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı... İşte haberin detayları...

Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen’in afişi yayınlandı.

 Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı

Uyumu çok konuşulan, ekranların sevilen oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım sürüyor.

 Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor. Ya Çok Seversen, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.

Ya Çok Seversen'in afişi yayınlandı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler
  Magazin

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş barıştı
  Magazin

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş barıştı

Beren Saat'ten Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ilgili flaş itiraf...
  Magazin

Beren Saat'ten Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ilgili flaş itiraf...

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner
  Magazin

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?