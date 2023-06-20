Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen’in afişi yayınlandı.

Uyumu çok konuşulan, ekranların sevilen oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım sürüyor.

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor. Ya Çok Seversen, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.

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