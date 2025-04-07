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Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!

Volkan Konak'ın ailesinden açıklama geldi! İşte detaylar...

Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!

Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmişti. Sanatçının ailesinden açıklama geldi.

Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!
Konak'ın eşi Selma ve çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak sanatçının Instagram hesabından açıklama yaptı.

 Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!

Konak Ailesi, "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle... Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak" diye yazdı.

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