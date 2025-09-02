 Venedik'ten Ferzan Özpetek’e

  • Video Galeri Foto Galeri
Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice ödülü bu yıl, son filmi Diamanti ile hasılat rekoru kıran Ferzan Özpetek’e verildi.

Sinema dergisi Ciak ve sanat direktörü Tiziana Rocca’nın organize ettiği ödül 31 Ağustos akşamı Venedik’te düzenlenen törenle usta yönetmene takdim edildi. Özpetek’e ödülünü Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera verdi.

 

Tiziana Rocca, “Sinemaya olan tutkusu ve üstün çalışmaları nedeniyle bu ödülü Ferzan Özpetek’e vermekten onur duyuyorum.

Ferzan hikayeleriyle insan ruhunun en derin noktalarına dokunan bir sanatçı. Şiirsel stiliyle, İtalyan kültürü ve Türk köklerini buluşturarak özgün ve eşsiz bir sinema dili yarattı” dedi.

(FERZAN ÖZPETEK - AMBRA ANGİOLİNİ)


Filming Italy Venice Award, İtalyan ve uluslararası sinemanın yeteneklerini ödüllendirmenin yanısıra, ödülü sinema dünyasında,

kamera önü ve arkasında çalışan tüm kadınlara armağan ederek, kadına şiddete karşı mücadele gibi önemli sosyal konuları da destekliyor.

